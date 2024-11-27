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«Атланта» объявила о смене тренера после вылета из плей‑офф МЛС

вчера, 10:03

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты» Роб Валентино покинул команду.

Валентино исполнял обязанности главного тренера «Атланты» с июня, под его руководством команда дошла до четвертьфинала плей‑офф МЛС, где минимально уступила «Орландо». Генеральный директор «Атланты» Гарт Лагервей сообщил, что 38‑летний Валентино не будет утвержден главным тренером команды.

Я не могу выразить достаточно благодарности Робу за то, что он сделал с нашей командой, и за то, как он смог максимально использовать все ее силы и выйти в плей‑офф, а также победить там «Интер Майами». Он станет частью истории и преданий «Атланты» в обозримом будущем. Я горжусь им и благодарен, что мне выпала возможность поработать с ним. К сожалению, мы немного не дотянули до трофея, но это не умаляет нашего успеха. Мы получили массу удовольствия, и, безусловно, было потрясающе видеть 70 тысяч зрителей на арене в игре с «Орландо». Можно сказать, что это был особенный момент, особое событие. Во многих отношениях это спасло сезон. Взволнован будущим Роба, но, к сожалению, он не будет главным тренером «Атланты». Что нужно, чтобы стать главным тренером команды? Он должен быть проверенным победителем. Мы закроем этот вопрос в ближайшие пару недель.

В воскресенье «Атланта» проиграла «Орландо» (0:1) в 1/4 финала плей‑офф МЛС.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:48
Быстренько надо менять тренера,надо больше давать поработать.
wts29sjcbwte
wts29sjcbwte
вчера в 12:05
Виновный найден, остальные могут спать спокойно.
Вещий
Вещий
вчера в 11:09
Пока все сложно..... и быстро найти тренера не получится...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:04
Могли бы и дать поработать
Гость
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