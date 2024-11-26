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Маскерано возглавил «Интер Майами»

вчера, 20:42

Новым главным тренером «Интер Майами» назначен Хавьер Маскерано.

Контракт со специалистом рассчитан до 2027 года. Ранее бывший игрок «Барселоны» возглавлял олимпийскую и молодёжную сборные Аргентины.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
сомнительное решение ... ну, посмотрим
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:38
В каталонии его не пустят пока. Слишком длинный язык.


А у Бэкса деньги не пахнут. Он бизнесмен.
r663tx4s5c8j
r663tx4s5c8j
вчера в 22:32
Похоже его гном назначил
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:28
Пике президентом ИМ?! ))
испанец хочет быть президентом каталонского клуба, а не американского.
и все таки ирония судьбы.
когда то Дэвид Бекхэм был игроком мадридского Реала.
теперь Бекхэм собирает олдовую Барсу в своем клубе.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 21:59
Не тренером, а защитником надо было идти туда.. 🤭
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:43
Назначение в угоду Месси... Мне кажется, он не даст результата, как и Мартино.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:27
Неплохой тренерский старт на клубном уровне, возможно с такой командой успешен будет в слабой полупрофессиональной лиге, как МЛС.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:26
Месси пока всю породу не приведёт туда, не успокоится. Осталось президентом Пике сделать вместо Бекса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:15
Интересно, что у него получится...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:04
Клуб уже не Интер, а Барселона Майами!!!)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:49
Успехов Хавьеру в новом клубе
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