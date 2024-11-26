Маскерано возглавил «Интер Майами»

Новым главным тренером «Интер Майами» назначен Хавьер Маскерано.
Контракт со специалистом рассчитан до 2027 года. Ранее бывший игрок «Барселоны» возглавлял олимпийскую и молодёжную сборные Аргентины.
Новым главным тренером «Интер Майами» назначен Хавьер Маскерано.
Контракт со специалистом рассчитан до 2027 года. Ранее бывший игрок «Барселоны» возглавлял олимпийскую и молодёжную сборные Аргентины.
А у Бэкса деньги не пахнут. Он бизнесмен.
А у Бэкса деньги не пахнут. Он бизнесмен.
испанец хочет быть президентом каталонского клуба, а не американского.
и все таки ирония судьбы.
когда то Дэвид Бекхэм был игроком мадридского Реала.
теперь Бекхэм собирает олдовую Барсу в своем клубе.
испанец хочет быть президентом каталонского клуба, а не американского.
и все таки ирония судьбы.
когда то Дэвид Бекхэм был игроком мадридского Реала.
теперь Бекхэм собирает олдовую Барсу в своем клубе.