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Федорищев: «Принято решение по двум финансовым функционерам „Крыльев“»

вчера, 23:49

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об уходе двух сотрудников финансового блока «Крыльев Советов» на фоне информации о коррупции.

Ранее «Матч ТВ» сообщил об увольнении специалистов, в том числе финансового директора, а генеральный директор Вадим Андреев остаётся в клубе.

Развитие ситуации очень быстрое. Принято решение по двум финансовым функционерам. Но я не увольняю сотрудников, я согласовываю стратегию. Мы согласовали оптимальную стратегию на трёхлетку из следующих пунктов: команда должна быть стабильно в восьмёрке, 6–8‑е места уверенно, должны появиться три выходца академии, посещаемость стадиона должна достигнуть 30 тысяч: пик был 14 тысяч еле‑еле в хорошую погоду. Дюков просил обратить внимание на посещаемость стадиона для такого стадиона и объекта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:31
такие нынче правила ?
при обнаружении коррупции пара функционеров уходит ?
ABir
ABir
сегодня в 01:32
Так вот, кто червонец прикарманил!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:23
Никак Вадик Андреев на приём к губернатору пробился...)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:17
Навести надо порядок - это точно !
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