Федорищев: «Принято решение по двум финансовым функционерам „Крыльев“»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об уходе двух сотрудников финансового блока «Крыльев Советов» на фоне информации о коррупции.

Ранее «Матч ТВ» сообщил об увольнении специалистов, в том числе финансового директора, а генеральный директор Вадим Андреев остаётся в клубе.

Развитие ситуации очень быстрое. Принято решение по двум финансовым функционерам. Но я не увольняю сотрудников, я согласовываю стратегию. Мы согласовали оптимальную стратегию на трёхлетку из следующих пунктов: команда должна быть стабильно в восьмёрке, 6–8‑е места уверенно, должны появиться три выходца академии, посещаемость стадиона должна достигнуть 30 тысяч: пик был 14 тысяч еле‑еле в хорошую погоду. Дюков просил обратить внимание на посещаемость стадиона для такого стадиона и объекта.