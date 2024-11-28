Лэмпард возглавил команду из Чемпионшипа

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вчера, 13:25

назначен главным тренером «Ковентри Сити». Контракт со специалистом подписан на два с половиной года. Уже в эту субботу Лэмпард сможет руководить командой в игре 18-го тура Чемпионшипа против «Кардиффа» (21-е место). В тренерский штаб англичанина вошли Джо Эдвардс и Крис Джонс, с которыми он уже много работал ранее.

«Ковентри Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Напомним, Лэмпард возглавлял «Дерби Каунтри», «Челси» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что Руд Ван Нистелрой согласовывает детали контракта с «Лестером».