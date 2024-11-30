«Барселона» уступила клубу «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

«Барселона» уступила клубу «Лас-Пальмас» в 15-м туре Ла Лиги (1:2).
Сандро Рамирес на 49-й минуте вывел гостей вперед, на 61-й Рафинья сравнял счет, а на 67-й отметился Фабиу Силва.
После этой игры «Барселона» лидирует в чемпионате Испании (34 балла), «Лас-Пальмас» идет на 14-й строчке (15 пунктов).
По теме.
Кто что привык, и кому что удобно - канает только во дворе и в РПЛ. В Реал Мадриде все делают то, что скажет ГТ. Карвахалю вон дали задание играть слева/центре, а не справа, как ему удобно, так он прошлые полсезона там и играл..., пока профильные цз в лазарете были.
Поэтому Ушастные в копилку РМ и сыпятся.
По теме.
Кто что привык, и кому что удобно - канает только во дворе и в РПЛ. В Реал Мадриде все делают то, что скажет ГТ. Карвахалю вон дали задание играть слева/центре, а не справа, как ему удобно, так он прошлые полсезона там и играл..., пока профильные цз в лазарете были.
Поэтому Ушастные в копилку РМ и сыпятся.
Сразу вспомнился шикарный мультик армянский: "Кто расскажет небылицу", и слова царя: "Слушаю, и верю каждому твоему слову".
Сразу вспомнился шикарный мультик армянский: "Кто расскажет небылицу", и слова царя: "Слушаю, и верю каждому твоему слову".
Обьясню в 2-х словах: у вас и во всё мире воруют с Прибыли, а у нас - с Убытков.
И если первый способ - полбеды, то второй - это полный пи...ец, поверь мне.
Обьясню в 2-х словах: у вас и во всё мире воруют с Прибыли, а у нас - с Убытков.
И если первый способ - полбеды, то второй - это полный пи...ец, поверь мне.
По Родриго..., вспомни голешник в ворота МС 2 года назад в ЛЧ , когда Модрич шведой мячик на бразила пульнул и тот с правого фланга с лёта зарядил. Поэтому кому что удобно в Мадриде - всё это условности.
А на сегодня проблема в РМ яснее некуда: после ухода Крооса некому дирижировать в центре, ибо Модрич не тянет по физухе, а Кама и Джуд - мозгами..., единственный живой в центре - Федя Вальверде, но он один.
По Родриго..., вспомни голешник в ворота МС 2 года назад в ЛЧ , когда Модрич шведой мячик на бразила пульнул и тот с правого фланга с лёта зарядил. Поэтому кому что удобно в Мадриде - всё это условности.
А на сегодня проблема в РМ яснее некуда: после ухода Крооса некому дирижировать в центре, ибо Модрич не тянет по физухе, а Кама и Джуд - мозгами..., единственный живой в центре - Федя Вальверде, но он один.
Я, за более, чем 30 лет жизни в Германии- ничего подобного не слыхал. Возможно, возможно, нечто подобное и было, но не уверен, что это можно назвать коррупцией... Тем более, в 70-х, когда уровень в стране был заоблачный и порядок был высочайший- ни о какой коррупции и речи быть не могло. Другое дело, что некоторые, путают коррупцию с другим видом деятельности...
Я, за более, чем 30 лет жизни в Германии- ничего подобного не слыхал. Возможно, возможно, нечто подобное и было, но не уверен, что это можно назвать коррупцией... Тем более, в 70-х, когда уровень в стране был заоблачный и порядок был высочайший- ни о какой коррупции и речи быть не могло. Другое дело, что некоторые, путают коррупцию с другим видом деятельности...
О каких пабликах речь, Виктор ?
О каких пабликах речь, Виктор ?
И еще, Дружище, не говори мне про то, где ты играл или тренировался, даже, если это имело место. Мы все играли когдато в футбол, лучше или хуже, но никто из нас не стал известным футболистом. А для того, чтобы понимать футбол- достаточно им интересоваться, иметь опыт- как футбольный так и жизненный, а также читать умных людей и просвещаться...
Надеюсь без обид.)))
И еще, Дружище, не говори мне про то, где ты играл или тренировался, даже, если это имело место. Мы все играли когдато в футбол, лучше или хуже, но никто из нас не стал известным футболистом. А для того, чтобы понимать футбол- достаточно им интересоваться, иметь опыт- как футбольный так и жизненный, а также читать умных людей и просвещаться...
Надеюсь без обид.)))
PS Зато улыбались и гнали на Хави, когда проигрывали Жироне......Флик Лас Пальмасу попал!!! что вы все теперь скажите........ в оправдание?
PS Зато улыбались и гнали на Хави, когда проигрывали Жироне......Флик Лас Пальмасу попал!!! что вы все теперь скажите........ в оправдание?
А российские паблики с неправильным переводом читай сам.
А российские паблики с неправильным переводом читай сам.
Лас Пальмас реально был лучше....
Реал отстаёт на 4 очка...и две игры в запасе...
Выходит даже не фееричный Мадрид может выйти на 1-е место...
Лас Пальмас реально был лучше....
Реал отстаёт на 4 очка...и две игры в запасе...
Выходит даже не фееричный Мадрид может выйти на 1-е место...
Внимание вопрос: " Ты вообще в теме, не? " Можешь не отвечать, вопрос риторический .)
Внимание вопрос: " Ты вообще в теме, не? " Можешь не отвечать, вопрос риторический .)
сливками обильно разбавлял...!!! Разрыв сокращается и это не может радовать...!
сливками обильно разбавлял...!!! Разрыв сокращается и это не может радовать...!