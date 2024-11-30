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«Барселона» уступила клубу «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

вчера, 18:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

«Барселона» уступила клубу «Лас-Пальмас» в 15-м туре Ла Лиги (1:2).

Сандро Рамирес на 49-й минуте вывел гостей вперед, на 61-й Рафинья сравнял счет, а на 67-й отметился Фабиу Силва.

После этой игры «Барселона» лидирует в чемпионате Испании (34 балла), «Лас-Пальмас» идет на 14-й строчке (15 пунктов).

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:59
Ну сгоняют ничейку, это же Хетафе, первый раз что ли.
Casa_Nostra
Casa_Nostra ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:09
Я ничего не путаю. Это сезоны когда ещё Кавани был и соответственно никакого Дембеле в Париже и близко не было. Не помню по какой причине камерунец играл справа, учитывая, что был Ди Мария, но он там появлялся, было несколько таких игр. Я их смотрел.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:50
Тонко.)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:27
Барселона вернулась!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Casa_Nostra (раскрыть)
вчера в 21:16
Ты путаешь. В ПСЖ Мбаппе всю дорогу играл слева, а справа играл/играет Дембеле.

По теме.
Кто что привык, и кому что удобно - канает только во дворе и в РПЛ. В Реал Мадриде все делают то, что скажет ГТ. Карвахалю вон дали задание играть слева/центре, а не справа, как ему удобно, так он прошлые полсезона там и играл..., пока профильные цз в лазарете были.
Поэтому Ушастные в копилку РМ и сыпятся.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 21:13
Кличко конечно классик бреда но на Бернабеу приедет Хетафе
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:00
Конечно...)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:59
Верю, Дружище, верю!!! Ещё как!!! Ну кто же еще, так объяснит мне, как ты!!!

Сразу вспомнился шикарный мультик армянский: "Кто расскажет небылицу", и слова царя: "Слушаю, и верю каждому твоему слову".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:58
Стесно без обид, но 90 % пинали Кожаного во дворе, а я - в футбольно-спортивной секции, где учили не только практике, но и теории футбола, поэтому, думаю ты понимаешь разницу...
Casa_Nostra
Casa_Nostra ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:57
Да хоть с трёх ног. Анчи может давать какие угодно установки, но есть зоны в которые тебе удобнее смещаться. И Биленгему всегда было более удобно влево уходить. Мбаппе играл в Париже справа и это было явно хуже чем слева.
Amiralla
Amiralla
вчера в 20:55
Очень жаль.... что это так.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Виктор, дорогой...
Обьясню в 2-х словах: у вас и во всё мире воруют с Прибыли, а у нас - с Убытков.
И если первый способ - полбеды, то второй - это полный пи...ец, поверь мне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Casa_Nostra (раскрыть)
вчера в 20:46
Родриго/Мбаппе/ Вини - бьющие с обеих ног напады. Им что слева, что справа , что по центру давить - это уж как Анчи им накажет.
По Родриго..., вспомни голешник в ворота МС 2 года назад в ЛЧ , когда Модрич шведой мячик на бразила пульнул и тот с правого фланга с лёта зарядил. Поэтому кому что удобно в Мадриде - всё это условности.

А на сегодня проблема в РМ яснее некуда: после ухода Крооса некому дирижировать в центре, ибо Модрич не тянет по физухе, а Кама и Джуд - мозгами..., единственный живой в центре - Федя Вальверде, но он один.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Я про коррупционный скандал в Германии, который отдельные российские источники сделали мировым событием, а деревенщина из ВТБ это поддержал. Коррупция существует везде, в том или ином виде, есть она и в Германии. Вопрос в другом, что малоисследованное дело возводят в ранг большого скандала. То, что в России называется массовой коррупцией, здесь, в Германии- называется лоббизмом. То-есть, здесь не воруют как в других странах, но здесь официально продвигают законопроекты, которые в России или в Италии называют мошенничеством.

Я, за более, чем 30 лет жизни в Германии- ничего подобного не слыхал. Возможно, возможно, нечто подобное и было, но не уверен, что это можно назвать коррупцией... Тем более, в 70-х, когда уровень в стране был заоблачный и порядок был высочайший- ни о какой коррупции и речи быть не могло. Другое дело, что некоторые, путают коррупцию с другим видом деятельности...
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:36
Думаю, хоронить команду не следует. Это ожидаемый спад, с новым тренером и перестройкой. Обращает на себя внимание другое- отсутствие организации игры, а это, как я уже писал- конёк Флика. И это уже не первая игра. В атаке всё ожидаемо, но тоже- больше индивидуально, а вот грамотного, коллективного футбола сегодня не было...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:34
"А российские паблики с неправильным переводом читай сам."

О каких пабликах речь, Виктор ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:31
Кстати, Макс, вспомни, уже в первые 20мин., в ответке в Мюнхене, киевляне создали три убийственных момента у ворот Баварии- и все из зоны Маттеуса!!! А выручил- только Кан, которого ты недолюбливаешь...)))

И еще, Дружище, не говори мне про то, где ты играл или тренировался, даже, если это имело место. Мы все играли когдато в футбол, лучше или хуже, но никто из нас не стал известным футболистом. А для того, чтобы понимать футбол- достаточно им интересоваться, иметь опыт- как футбольный так и жизненный, а также читать умных людей и просвещаться...

Надеюсь без обид.)))
DXTK
DXTK
вчера в 20:29, ред.
Вот и поплыли в простой ситуации....... кого обвинять в этом, гениального Флика? футболистов под типу Левандовского и Ямаля, потому что нужно было тащить и брать в такой ситуации и с таким соперником 3 очка.

PS Зато улыбались и гнали на Хави, когда проигрывали Жироне......Флик Лас Пальмасу попал!!! что вы все теперь скажите........ в оправдание?
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 20:23
Это тебе надо опровергать эту информацию, а не мне её доказывать. Про этот коррупционный скандал в бундеслиге знают многие. Это никакой не секрет.
Capral
Capral
вчера в 20:22
Еще раз тебе говорю- представь ссылки на немецком языке- из чисто немецких источников.

А российские паблики с неправильным переводом читай сам.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:19
Я к слову написал, про критику Маслаченко в адрес Хитцфельда.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:13
А причём тут Лобан ? Если я согласен с Маслаченко, то он че , был неправ ?
ne gusta
ne gusta ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:11
Я про игровой момент который случился в Реале, все они одновременно были на левом фланге, дурачок.
Casa_Nostra
Casa_Nostra ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:10
Дело в том, что Билингем любит в левую зону уходить это ещё по БД известно. А Родриго изначально левый вингер. Ему слева и играть удобнее, но играет справа т.к. другого кандидата на эту роль нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:08, ред.
Видел часть матча...при 0:0.....
Лас Пальмас реально был лучше....

Реал отстаёт на 4 очка...и две игры в запасе...
Выходит даже не фееричный Мадрид может выйти на 1-е место...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Родриго играет справа; Джуд атакующий - раздающий хав; Мбаппе и Вини меняют друг друга по позициям левый вингер - центрфорвард.
Внимание вопрос: " Ты вообще в теме, не? " Можешь не отвечать, вопрос риторический .)
shur
shur ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 20:05
...Я в целом,процесс пошёл...!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:04
Какой уже разрыв? По потерянным Реал впереди.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 20:03
Ну вот и кончилась Барса. А то уже медали вешали.
shur
shur
вчера в 20:03
...с опозданием, но незря я сегодня кофе из Каталонии (привезли)
сливками обильно разбавлял...!!! Разрыв сокращается и это не может радовать...!
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