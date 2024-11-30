«Барселона» уступила клубу «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

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вчера, 18:05

«Барселона» уступила клубу «Лас-Пальмас» в 15-м туре Ла Лиги (1:2).

Сандро Рамирес на 49-й минуте вывел гостей вперед, на 61-й Рафинья сравнял счет, а на 67-й отметился Фабиу Силва.

После этой игры «Барселона» лидирует в чемпионате Испании (34 балла), «Лас-Пальмас» идет на 14-й строчке (15 пунктов).