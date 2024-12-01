«Химки» переиграли «Локомотив» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 15:59

«Локомотив» уступил «Химкам» в 17-м туре РПЛ (1:3).

Антон Заболотный вывел гостей вперед на 17-й минуте, Владислав Сарвели на 29-й сравнял счет, Зелимхан Бакаев на 32-й вернул гостям преимущество, а на 66-й отличился Лукас Вера.

После этой игры «Локомотив» идет на 3-м месте (34 балла), «Химки» находятся на 12-й строчке (16 пунктов).