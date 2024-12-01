«Химки» переиграли «Локомотив» в поединке Премьер-Лиги

«Локомотив» уступил «Химкам» в 17-м туре РПЛ (1:3).
Антон Заболотный вывел гостей вперед на 17-й минуте, Владислав Сарвели на 29-й сравнял счет, Зелимхан Бакаев на 32-й вернул гостям преимущество, а на 66-й отличился Лукас Вера.
После этой игры «Локомотив» идет на 3-м месте (34 балла), «Химки» находятся на 12-й строчке (16 пунктов).
В другой встрече ЦСКА сыграл вничью с «Рубином».
5 копеек.
Паровозы, укушенные Спартаком, всё никак в себя не придут, именно поэтому ходят сонные и сегодня угодили на обед зубастым Химкам?
Выглядело это довольно странно.
Даже проигрывая в счёте, не только 1:2, но и 1:3(!), больше сидели дома, чем занимались созиданием, и лишь в последние минут 15 задвигались и забрали контроль мяча.
Да и то, его скорее химчане сами отдали, занявшись охранением достигнутого.
Когда команда явно не похожа не себя, этому обычно есть причина..
В Локомотиве что-то случилось?
5 копеек.
Паровозы, укушенные Спартаком, всё никак в себя не придут, именно поэтому ходят сонные и сегодня угодили на обед зубастым Химкам?
Выглядело это довольно странно.
Даже проигрывая в счёте, не только 1:2, но и 1:3(!), больше сидели дома, чем занимались созиданием, и лишь в последние минут 15 задвигались и забрали контроль мяча.
Да и то, его скорее химчане сами отдали, занявшись охранением достигнутого.
Когда команда явно не похожа не себя, этому обычно есть причина..
В Локомотиве что-то случилось?