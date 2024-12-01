Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Химки» переиграли «Локомотив» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 15:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Локомотив» уступил «Химкам» в 17-м туре РПЛ (1:3).

Антон Заболотный вывел гостей вперед на 17-й минуте, Владислав Сарвели на 29-й сравнял счет, Зелимхан Бакаев на 32-й вернул гостям преимущество, а на 66-й отличился Лукас Вера.

После этой игры «Локомотив» идет на 3-м месте (34 балла), «Химки» находятся на 12-й строчке (16 пунктов).

В другой встрече ЦСКА сыграл вничью с «Рубином».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Чайка» и «Урал» сыграли вничью в матче Первой лиги
Вчера, 15:53
«Лос-Анджелес Гэлакси» вышел в финал плей-офф МЛС
Вчера, 13:46
«Нью-Йорк Рэд Буллз» обыграл «Орландо Сити» и вышел в финал плей-офф МЛС
Вчера, 13:43
Гол вратаря спас «Лейтон Ориент» от поражения в игре Кубка Англии
Вчера, 09:22
«Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес — 2024
Вчера, 01:08
«Атлетико» разгромил «Вальядолид» в поединке Ла Лиги
Вчера, 00:58
Сортировать
Все комментарии
металлург
металлург
вчера в 19:39
😧
shur
shur
вчера в 18:57
....алло! Михал Михалыч, я нашёл виновного...!!!
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:29, ред.
мне кажется провал Локо начался после известного интервью "известного" болтуна, тогда сразу подумал, что в случайность это вряд ли укладывается, кому то понадобилось вывести из равновесия коллектив
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Наверное потому что это игра....
Вон Семак с бюджетом 16-ти Крыльев Советов за тайм 3 штуки пропускает...дома..
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:08
Что же это такое происходит?... Команда, у которой совсем нет болельщиков, нанесла поражение команде Всея Железной Дороги... Да ещё и в гостях. И что дальше? Галактионову простят этот проигрыш? Почему он сам, до сих пор, не подал в отставку?
adekvat
adekvat
вчера в 18:03
Химки дали почи Крыльям, молодцы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:52
Химки с Победой!Болелам Паровозов терпения!
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:27
Давайте-давайте, помогите пожалуйста..)
Как это вы так лихо вытаскиваете бюджеты на сезон из данных баланса на даты?

Вы понимаете в чём разница-то между балансом и бюджетом?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:16
Я говорю об этом сезоне. А тенденция появилась в прошлом и нарастала. источники инфы? Таблица РПЛ ( май 2025 г). Бюджеты - сайт РФС. Сам сопоставишь, или помочь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Casa_Nostra (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:14
Есть свои люди в бухгалтерии клуба:? И причем здесь его зарплата. Речь о бюджете клуба. Он в РПЛ 6-й. О чем речь?
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:13
Да? Тогда предложите свой вариант таблицы бюджетов за упомянутые три сезона,
и хорошо бы упомянуть источники информации..)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:12
Это категорически не так.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:10
По бюджетам примерно то же самое, кважаемый..))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Casa_Nostra (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:10
Такие тонкости как зарплата мне неинтересны. Тем более это никто не знает. А бюджеты клубов известны на сайте РФС.
амурец
амурец
вчера в 17:08
Что то не то творитмя с Локо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:07
Спасибо, за инфу. А я и не смотрю. Другим занят
NYJ
NYJ
вчера в 17:07
Обделались мы смачно, аж до весны пахнуть будет, если не до лета, потому что будем ещё накладывать в штанишки
Но стоит отдать должное Химкам, они хороши в последнее время
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:07
Уважаемый, мне надо пояснить, что размер бюджета и стоимость состава - это две большие разницы ? Надеюсь не надо. Именно поэтому и интересуюсь ( кстати не очень) чтобы проверить свою теорию. Эта тенденция ( влияние бюджета на итоговое место) к сожалению нарастает. Здесь на сайте много любителей прогнозов (предсказателей) и я решил попробовать свою методику ( шутка!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:00
А кто сказал, что у Лукойла 2-й бюджет:: И потом это общая тенденция. Если Спартак от нее отходит (вниз), то это безусловно провал. А кто Спартак за итоги сезона хвалил? После 2017 г никто. Для большинства команд это закономерность работает. Но из любой закономерности могут быть исключения.
lotsman
lotsman ответ Limonov (раскрыть)
вчера в 17:00
Вот поэтому я и хочу, чтобы Спартак выиграл у Краснодара. Тогда, если Крылья выиграют у Зенита, то в таблице, для Зенита, ничего не поменяется.)
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
Анатолий, при таких взглядах на российский футбол непонятно, как вы ещё интересуетесь им)

Однако, как быть с тем, что перед прошлым сезоном Динамо, к примеру, по стоимости состава делившее 5-6 места с Локомотивом, в итоговой ТТ стало третьим?)
При Шварце была та же история, кстати.

А вот с Йокановичем, ровно при тех же исходных данных, Динамо финишировало в чемпионате на 9 месте..
Так что, может не всё так фатально, и в футбол играют не бюджеты, во всяком случае, не только они?)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
Горите уже 1:2))...1:3))...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:51
1:1...Сергеев..
И впрямь...комедия...
NbKA555
NbKA555
вчера в 16:51
С победой Химки.Соберись Локо,поплыли...
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Оппонент объяснил, что не этот матч конкретно имел в виду, а весь сезон в целом...хотя как раз этот матч считаю весьма показательным...
1viking17
1viking17 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Мохно поспорить, что это была сливная игра, что бы Химки поднять этажом выше, Химки- это же Москва
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:41
Я же сказал, что песьяков знает свое дело, даже не шелохнулся. Красавец
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:41
Да да)...тянет...вот его то в Локомотиве и не хватает)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:38
1:0...Глушенков
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Casa_Nostra (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:37
Так и тренер по бюджету. На приличного деньги нужны. А в ЦСКА нет ни Газпрома, ни РЖД,ни ВТБ. По деньгам и живут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 