«Нью-Йорк Рэд Буллз» обыграл «Орландо Сити» и вышел в финал плей-офф МЛС

«Орландо Сити» уступил «Нью-Йорк Рэд Буллз» в финале Восточной конференции плей-офф МЛС (0:1).
Гол забил Андрес Рейес на 47-й минуте.
В финале «быки» сыграют с «Лос-Анджелес Гэлакси» 7 декабря.
|Орландо Сити0 : 1Нью-Йорк Рэд Буллз
|Матч завершен
«Орландо Сити» уступил «Нью-Йорк Рэд Буллз» в финале Восточной конференции плей-офф МЛС (0:1).
Гол забил Андрес Рейес на 47-й минуте.
В финале «быки» сыграют с «Лос-Анджелес Гэлакси» 7 декабря.
Имея 18-й по стоимости состав в лиге, и в плей-фф просочился,
и до финала дошёл.
Помимо Орландо, убрал по дороге таких зубров своей конференции,
как Цинцинатти и прошлогодний обладатель кубка МЛС Коламбус.
Поболею в финале за Сандро, дай бог ему первого трофея)
Хотя финал, конечно, его парням на зубах придётся тащить.
Вытащат ли.. Гелакси- контора серьёзная
Имея 18-й по стоимости состав в лиге, и в плей-фф просочился,
и до финала дошёл.
Помимо Орландо, убрал по дороге таких зубров своей конференции,
как Цинцинатти и прошлогодний обладатель кубка МЛС Коламбус.
Поболею в финале за Сандро, дай бог ему первого трофея)
Хотя финал, конечно, его парням на зубах придётся тащить.
Вытащат ли.. Гелакси- контора серьёзная