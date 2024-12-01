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«Нью-Йорк Рэд Буллз» обыграл «Орландо Сити» и вышел в финал плей-офф МЛС

сегодня, 13:43
Орландо СитиЛоготип футбольный клуб Орландо Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд БуллзНью-Йорк Рэд БуллзМатч завершен

«Орландо Сити» уступил «Нью-Йорк Рэд Буллз» в финале Восточной конференции плей-офф МЛС (0:1).

Гол забил Андрес Рейес на 47-й минуте.

В финале «быки» сыграют с «Лос-Анджелес Гэлакси» 7 декабря.

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Источник: soccer.ru
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баск
баск
сегодня в 15:08
Шварц- красава))

Имея 18-й по стоимости состав в лиге, и в плей-фф просочился,
и до финала дошёл.
Помимо Орландо, убрал по дороге таких зубров своей конференции,
как Цинцинатти и прошлогодний обладатель кубка МЛС Коламбус.

Поболею в финале за Сандро, дай бог ему первого трофея)
Хотя финал, конечно, его парням на зубах придётся тащить.
Вытащат ли.. Гелакси- контора серьёзная
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:31
Вышли с большим "скрипом" в финале придётся ой как не просто...)
Гость
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