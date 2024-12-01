Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок 2024/2025

Гол вратаря спас «Лейтон Ориент» от поражения в игре Кубка Англии

сегодня, 09:22
Лейтон ОриентЛоготип футбольный клуб Лейтон Ориент2 : 1Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэмЗакончился в доп. время

«Лейтон Ориент» выиграл у «Олдхэма» в матче 2-го раунда Кубка Англии (1:1 в основное время, 2:1 итоговый счет).

Эммануэль Монте вывел гостей вперед на 47-й минуте, а на 90+9-й голкипер Джош Кили сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. Даниэль Агьейи не реализовал пенальти на 105+3-й, но забил с игры на 120+1-й.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Лейтон Ориент»
«Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес — 2024
Сегодня, 01:08
«Атлетико» разгромил «Вальядолид» в поединке Ла Лиги
Сегодня, 00:58
ПСЖ и «Нант» сыграли вничью в матче Лиги 1
Сегодня, 00:58
«Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Шабаб», Милинкович-Савич оформил дубль
Вчера, 22:55
«Арсенал» выиграл у «Вест Хэма», в матче 7 голов
Вчера, 22:33
«Бавария» избежала поражения в матче с «Боруссией» Дортмунд
Вчера, 22:29
Сортировать
Все комментарии
KSY24
KSY24
сегодня в 15:44
Лютый сюжет
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:09
Интересный факт, за Лейтон Ориен играют два арендованных у Тоттенхэма игрока - это вратарь Джош Кили и нападающий Джейми Донли. У первого теперь больше голов в этом сезоне чем у второго)))
Представляю какие эмоции были у болельщиков Лейтона....проигрыва, срааняли на 99-ой!!! В дополнительное время не реализовали пенальти, а когда до завершения матча оставались секунды, забили победный мяч....!!!!🔥🔥🔥
112910415
112910415
сегодня в 12:53
вот оно, современное вратарское мастерство ! )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:39
Джошу в конце матча вся эта " возня " изрядно поднадоела , и он решил взять "всё в свои руки"
galem72
galem72 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 10:54
"...вратарь не забил пенальти на 105 минуте, но забил с игры на 120..."


На 90+9-й голкипер Джош Кили сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:25
Вратарь не забил пенальти на 105 минуте, но забил с игры на 120 - лютейшая драма!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:03
Как-то у них вся движуха в добавленная время...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:57
Всё потому, что в Англии почти всегда играют др конца и на победу, в том числе вратари...
lotsman
lotsman
сегодня в 09:49
Пришлось вратарю взяться за дело, раз нападающие не могут.)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ne gusta (раскрыть)
сегодня в 09:44
Здравствуйте. Очки обнуляются в начале каждого месяца.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 