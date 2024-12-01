Гол вратаря спас «Лейтон Ориент» от поражения в игре Кубка Англии

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сегодня, 09:22

«Лейтон Ориент» выиграл у «Олдхэма» в матче 2-го раунда Кубка Англии (1:1 в основное время, 2:1 итоговый счет).

Эммануэль Монте вывел гостей вперед на 47-й минуте, а на 90+9-й голкипер Джош Кили сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. Даниэль Агьейи не реализовал пенальти на 105+3-й, но забил с игры на 120+1-й.