«Зенит» дома сенсационно проиграл «Крыльям Советов»

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вчера, 18:37

«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ .

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сравнял счёт. На 18-й минуте Иван Олейников вывел «Зенит» вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте защитник «Зенита» Нуралы Алип сократил отставание в счёте.

«Зенит» идёт на 1-м месте (39 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (18 очков).