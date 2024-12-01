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«Зенит» дома сенсационно проиграл «Крыльям Советов»

вчера, 18:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ.

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сравнял счёт. На 18-й минуте Иван Олейников вывел «Зенит» вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте защитник «Зенита» Нуралы Алип сократил отставание в счёте.

«Зенит» идёт на 1-м месте (39 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (18 очков).

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:42
Видимо это не крылья судьям задолжали, а наоборот. Да и вообще если слова губера правда о функционере, просившем 36 лямов, то большой вопрос не для себя ли он их просил. Ну не было за последний год, где явно судили в пользу кс. Ошибки штучные были как за, так и против, против ошибок как бы даже больше. Из того что было в этом году, так может быть только матч с Ахметом в грозном, где им пенальти не дали, не явный, но рфс признало. Вряд ли такое на 36 лямов тянет.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:07
- Матч не смотрел. Читал он лайн трансляцию. Впечатление такое, что все леги уже мысленно дома, "на новогоднем карнавале". С литром вискаря, под бразильской пальмой...
- Да и наши игроки не лучше... не забивать с 5-7 метров мяч в 6-ти метровые ворота? Линзы им купить, что ли? Или ПНВ с инфракрасной подсветкой?
- Ходить по полю пешком 80% игрового времени, и катать мяч вдоль и поперёк ради статистики?
- Смысл игры в футбол совсем в другом. Семак, не можешь им объяснить правила, - уступи место другому... Или выгони всех этих "клоунов"...
- С такими зарплатами - и так играть? Это просто издевательство над болельщиками...
- Или это уже КС судьям вернули 36 лямов, и всё стало на круги своя? Какой же ЧР и без интриги? Сразу три лидера проиграли... Красота...
матос
матос
вчера в 21:40
Отлично ;-) Молодцы КС , с победой.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:36
Осинькин играл за нашу Динамо Махачкала,ему удачи!
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:30
Зенит проиграл
Спартак выиграл
День удался.....
pomor445
pomor445
вчера в 20:51
Индивидуально сильных игроков достаточно, а команды (общины) нет. Неприемлемо это для общинной России - набор индивидуалистов. Наш менталитет - община: один за всех и все за одного. Не четверых, как у мушкетёров Дюма, а всей страны.Футбольная команда - это своего рода макет такой общины и мы должны
создавать и развивать свой футбол, основанный на нашей ментальности, а не перенимать индивидуалистический западный. Поэтому в наших командах не должно быть иностранцев, не принявших наш менталитет.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:36
Привет 56у Семаку от Сергеева и поздравление с покупкой экстрафорварда Соболева!
Gorasul
Gorasul
вчера в 20:25
Слава Богу дегенерат Глушенков проиграл.
antant1
antant1
вчера в 20:24
Иван Олейников за кого играет?
pomor445
pomor445 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Да разве в этом дело. Все команды РПЛ иностранные, а самый иностранный - Зенит. Вот мой любимый "Водник" из Архангельска. 20 игроков: 14 из школ Архангельска и области и 6 из других регионов России. Иностранцев нет. Вот, если бы Зенит был такой командой по составу, то был бы его ярым болельщиком, а такому иностранному, как сегодня, можно только признать самой сильной командой России, но не своей. «Зенит» стал чемпионом Юношеской футбольной лиги среди футболистов до 17 лет, а есть ли уверенность, что эти ребята найдут себе место в главной команде? Нет такой уверенности. Скорее всего раздадут по другим клубам и будут наблюдать за ними, чтобы вернуть лучших. Может это рациональная политика, но для меня неверная, т.к. не ведёт к полной русификации команды (русификации, в смысле наполнения российскими игроками). Ссылки на европейские примеры не приемлю, как для России непригодные по укладу и менталитету. Мы издревле общинники, а они сугубые индивидуалисты. Мы никогда не достигнем успеха, следуя их пути.
pomor445
pomor445 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:16
Если впали в шок, то значит плохие бойцы, не способные держать удар. Не имеют права шестикратные чемпионы впадать в шок. Они и не впадали. Просто это очередное латиноамериканское разеб.....о. Зенит стал чемпионом Юношеской футбольной лиги среди футболистов до 17 , а где им место в главной команде? Пора уже латинскую гвардию проредить своей перспективной молодёжью.
эльхан 70
эльхан 70
вчера в 20:15
клоунада а не премьер лига_)))
lotsman
lotsman
вчера в 20:00
Ну что сказать? Кроме того, что на стадионе было всё прекрасно. Игра Зенита была кошмарной. Крылья молодцы. Адамов виновен в двух голах. Защита не была готова к стремительным атакам. А в нападении была неразбериха. Крылья в первом тайме сделали игру, а во втором тайме хорошо сдерживали шокированных игроков нашего Зенита, которые не могли перебороть шок первого тайма. Самарцев с победой! Теперь надеюсь на Спартак. Удачи им.
particular
particular
вчера в 19:42
"...На 18-й минуте Иван Олейников вывел «Зенит» вперёд..."
Повнимательней надо быть при написании опуса...
Но результатик взбудоражил, - бывают же такие залипухи и оплеухи...
металлург
металлург
вчера в 19:41
😊
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:33
Да перестаньте...право дело....
Вы иногда забываете какой команде я симпатизирую....
Уверяю Вас....я последний кто нуждается в сочувствии...
Раньше...позже...феерично или не очень...всё равно всё встанет на свои места....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:25
Вы неправы, Джек. Я так никогда не думал и не говорил. Но то, что ваш тренер деградирует не по дням а по часам, вы отрицать не можете. Еще раз говорю, я не тащусь от поражений Зенита, я- исключительно за объективность.

Вам, я могу совершенно искренне посочувствовать, поверьте...
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 19:24
Песя свой долг отдал Зениту (его обвиняли в последнем матче прошлого чемпионата, когда он играл за Ростов), Ивану Сергееву было что доказывать своей бывшей команде, у Осинькина свои резоны в свете скандала, устроенного их губером, в общем у Крыльев была мотивация, которой не нашлось у Зенита. В итоге получили неожиданный результат.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:20
Трешку за 10 минут дома от аутсайдера - чемпиён случайно оступился. Так и запишем...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:19
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:18
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:16, ред.
      Ну и сколько раз за время своей работы Семак скатился вниз???
      Хотя бы на второе итоговое место ???

      Здесь вам не Бундес....здесь РПЛ....
      Тут не надо быть Алонсо....
      Как говаривал умный Л.А.Федун "Роль тренера не более 10%"....
      По мне так пусть хоть полуотстажированный Саша Мостовой рулит...лишь бы результат был как 6 лет у Семака.....
      зигзаг
      зигзаг
      вчера в 19:14
      Все соскучились по еврокубкам где зениту всегда вставляли. Но больше бла бла веселило про проходную группу )))
      112910415
      112910415
      вчера в 19:14
      славная виктория самарской команды !
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 19:14, ред.
      Тур букмекера....
      ЦСКА вбольшинстве не обыгрывает дома Рубин...
      Локомотив сенсационно летит Химкам....
      Мусаев неожиданно уступает Станковичу....
      Зенит дополняет этот список фаворитов-неудачников тура...
      Сп62
      Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 19:12
      А таблица- то не итоговая.
      Capral
      Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 19:12
      От Соболева как от стоячего чемодана?! А кто мешал вашему недогению сделать из Сергеева игрока по образцу Осинькина??? Или мозгов элементарных не хватило Семаку?! До тех пор, пока вы не признаете тупость вашего тренера, до тех пор- будете катиться вниз.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
      вчера в 19:10
      Так Локо то бесславно проиграл...а Зенит случайно оступился....
      Это две большие разницы...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:09
      Слова ничто - таблица всё...
      viv
      viv
      вчера в 19:09
      Сергеев мог и Хет трик оформить. Помог КС отобрать три очка у Зенита.
      Красавцы одним словом.
      Гость
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