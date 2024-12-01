«Зенит» дома сенсационно проиграл «Крыльям Советов»

«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ.
На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сравнял счёт. На 18-й минуте Иван Олейников вывел «Зенит» вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте защитник «Зенита» Нуралы Алип сократил отставание в счёте.
«Зенит» идёт на 1-м месте (39 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (18 очков).
Крылья играли очень грамотно, осторожно, и очень понравился мне Сергеев!!! Похоже, вернувшись в родные пенаты, Осинькин снова превратил его в блуждающего форварда, кем, Сергеев и был до ухода в Зенит!!! Сергеев не ждет мяч, он сам его ищет и организует острейшие контры. Ну и конечно- лучший игрок матча Песьяков!!! Еще бы время не тянул так цинично- было бы еще лучше...
Ну а пока- Самару с победой!!! Сыграли неброско, но надежно и победили!!!
Крылья играли очень грамотно, осторожно, и очень понравился мне Сергеев!!! Похоже, вернувшись в родные пенаты, Осинькин снова превратил его в блуждающего форварда, кем, Сергеев и был до ухода в Зенит!!! Сергеев не ждет мяч, он сам его ищет и организует острейшие контры. Ну и конечно- лучший игрок матча Песьяков!!! Еще бы время не тянул так цинично- было бы еще лучше...
Ну а пока- Самару с победой!!! Сыграли неброско, но надежно и победили!!!