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МЮ одержал первую победу в АПЛ под руководством Аморима

вчера, 18:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в матче 13-го тура АПЛ.

На 34-й отличился Маркус Рэшфорд, на 41-й – Джошуа Зиркзее. На 46-й Рэшфорд оформил дубль, на 64-й Зиркзее забил ещё один гол.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» идёт на 13-м месте (16 очков), «Эвертон» находится на 15-й строчке (11 пунктов).

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:42
С победой МЮ,, пусть это будет начало перемен в лучшую сторону.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:59
С победой, МЮ! Но ещё много работы впереди. Предстоит внушить всем игрокам, что они в состоянии побеждать постоянно, а не от случая к случаю. От тех, кто в это не верит, нужно избавляться. Нынешний сезон, вероятно, потерян - его лучше использовать, как подготовку к борьбе за трофеи.
shur
shur
вчера в 18:46, ред.
...подожду пока с выводами ,вы меня знаете, но слово победа - радует!
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 18:44
Амад сегодня пархал как бабочка и жалил как пчела)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:41
отлично. и победа всухую.
пока ветер дует в паруса Аморима.
лучший игрок матча - Амад Диалло, и такого умного игрока игнорировал тен хаг!
а может, голландец знал, что Амад бриллиант, и берег его для нового тренера МЮ)))
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 18:40
Мололцы МЮ, какой уверенный и обнадёживающий счёт.

Решфорд и Зиркзее сразу по дублю, а от них уже чуть ли не избавляться собирались.
Далот и Фернандеш по 2 голевых, диспетчеры тоже в порядке.
С большим интересом ждём следующих матчей Аморима.
112910415
112910415
вчера в 18:37
хорошо, отлично !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:37
С почином, новый гл. тренер!
Перед тобой город, лежащий в руинах... Восстанови его, потому что имя этому городу - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!
Glory, Glory Man United!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:37
Выходные Удались!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Приятное начало для тренера...
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