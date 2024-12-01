МЮ одержал первую победу в АПЛ под руководством Аморима

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в матче 13-го тура АПЛ.
На 34-й отличился Маркус Рэшфорд, на 41-й – Джошуа Зиркзее. На 46-й Рэшфорд оформил дубль, на 64-й Зиркзее забил ещё один гол.
После этой игры «Манчестер Юнайтед» идёт на 13-м месте (16 очков), «Эвертон» находится на 15-й строчке (11 пунктов).
пока ветер дует в паруса Аморима.
лучший игрок матча - Амад Диалло, и такого умного игрока игнорировал тен хаг!
а может, голландец знал, что Амад бриллиант, и берег его для нового тренера МЮ)))
пока ветер дует в паруса Аморима.
лучший игрок матча - Амад Диалло, и такого умного игрока игнорировал тен хаг!
а может, голландец знал, что Амад бриллиант, и берег его для нового тренера МЮ)))
Решфорд и Зиркзее сразу по дублю, а от них уже чуть ли не избавляться собирались.
Далот и Фернандеш по 2 голевых, диспетчеры тоже в порядке.
С большим интересом ждём следующих матчей Аморима.
Решфорд и Зиркзее сразу по дублю, а от них уже чуть ли не избавляться собирались.
Далот и Фернандеш по 2 голевых, диспетчеры тоже в порядке.
С большим интересом ждём следующих матчей Аморима.
Перед тобой город, лежащий в руинах... Восстанови его, потому что имя этому городу - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!
Glory, Glory Man United!
Перед тобой город, лежащий в руинах... Восстанови его, потому что имя этому городу - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!
Glory, Glory Man United!