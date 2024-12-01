МЮ одержал первую победу в АПЛ под руководством Аморима

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вчера, 18:30

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в матче 13-го тура АПЛ .

На 34-й отличился Маркус Рэшфорд, на 41-й – Джошуа Зиркзее. На 46-й Рэшфорд оформил дубль, на 64-й Зиркзее забил ещё один гол.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» идёт на 13-м месте (16 очков), «Эвертон» находится на 15-й строчке (11 пунктов).