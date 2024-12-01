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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче АПЛ

вчера, 18:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» и «Фулхэм» поделили очки в матче 13-го тура АПЛ.

На 54-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон открыл счёт. Ответный мяч «Фулхэма» на 67-й минуте забил полузащитник Том Кейрни. На 83-й минуте Кейрни получил красную карточку.

После этой игры «Тоттенхэм» идёт на 7-м месте (20 очков), «Фулхэм» находится на 10-й строчке (19 пунктов).

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Все комментарии
Hermann
Hermann
вчера в 18:55
На тридцатой минуте выключил звук, это не комментаторы, на восемьдесят седьмой выключил экран . Такого позора давно не видел . Уберите дельфина , микрофон и физрука !
azkan
azkan
вчера в 18:40
Молодец Кейрни! И гол забил и удалился))
А за что? Удаление хоть заслуженное? Дачники судья по стате давили серьезно.
nmmaea4yfgh8
nmmaea4yfgh8
вчера в 18:39
Судя по таблице вполне прогнозируемый результат.
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