«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче АПЛ

1733067436

вчера, 18:37

«Тоттенхэм» и «Фулхэм» поделили очки в матче 13-го тура АПЛ .

На 54-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон открыл счёт. Ответный мяч «Фулхэма» на 67-й минуте забил полузащитник Том Кейрни. На 83-й минуте Кейрни получил красную карточку.

После этой игры «Тоттенхэм» идёт на 7-м месте (20 очков), «Фулхэм» находится на 10-й строчке (19 пунктов).