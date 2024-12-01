«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче 13-го тура АПЛ (3:0).
На седьмой минуте нападающий «Челси» Николас Джексон открыл счёт в матче. На 36-й минуте Энцо Фернандес забил второй мяч хозяев. На 83-й минуте Коул Палмер установил окончательный счёт — 3:0.
После этой игры «Челси» идёт на 3-м месте (25 очков), «Астон Вилла» находится на 12-й строчке (19 пунктов).
можно Гвардлиоле пожизненный абонемент на матчи Челси в вип-ложе)))
ну а Боули еще раз в луже. ведь это он хотел сохранить Почеттино у руля Челси.
а Эгбали и ко правильно решили, что Почеттино не подходит Челси
ни в стратегическом, ни в личностном плане.
можно Гвардлиоле пожизненный абонемент на матчи Челси в вип-ложе)))
ну а Боули еще раз в луже. ведь это он хотел сохранить Почеттино у руля Челси.
а Эгбали и ко правильно решили, что Почеттино не подходит Челси
ни в стратегическом, ни в личностном плане.
Получилось на классе. Ну очень плохи уставшие АВ. Наверное сказывается участие в ЛЧ. И так чудил чемпион мира Мартинес. Жаль что не воспользовались его ошибками синие.
Очень рад за Джексона, Энцо и конечно же Палмера. Он снова выходит на свой график голов и передач. Хочу отметить и уверенную игру Санчеса. Хорошие сейвы исполнил. А Эмери терпения. Удачи им в ЛЧ!
И еще раз с уверенной победой Челси!
Получилось на классе. Ну очень плохи уставшие АВ. Наверное сказывается участие в ЛЧ. И так чудил чемпион мира Мартинес. Жаль что не воспользовались его ошибками синие.
Очень рад за Джексона, Энцо и конечно же Палмера. Он снова выходит на свой график голов и передач. Хочу отметить и уверенную игру Санчеса. Хорошие сейвы исполнил. А Эмери терпения. Удачи им в ЛЧ!
И еще раз с уверенной победой Челси!