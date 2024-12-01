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«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ

вчера, 18:33
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче 13-го тура АПЛ (3:0).

На седьмой минуте нападающий «Челси» Николас Джексон открыл счёт в матче. На 36-й минуте Энцо Фернандес забил второй мяч хозяев. На 83-й минуте Коул Палмер установил окончательный счёт — 3:0.

После этой игры «Челси» идёт на 3-м месте (25 очков), «Астон Вилла» находится на 12-й строчке (19 пунктов).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:08
С уверенной и красивой победой!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:17
Хотел посмотреть игру МЮ против Эвертона, т.к было интересно понаблюдать за первой домашней игрой Аморима, но более громкая вывеска Челси - Вилла взяла вверх. Матч оказался отличным, правда во многом благодаря Челси. Если чесно, давненько не видел такую беззубую Виллу, столько привозов, столько брака у своих ворот....что то сломалось у Эмери и надеюсь он исправит ситуацию. Ну а Челси провели очередной качественный матч и кажется Мареска окончательно исправил ситуацию в клубе!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ azkan (раскрыть)
вчера в 18:48
да. Палмер шикарен!!!
можно Гвардлиоле пожизненный абонемент на матчи Челси в вип-ложе)))
ну а Боули еще раз в луже. ведь это он хотел сохранить Почеттино у руля Челси.
а Эгбали и ко правильно решили, что Почеттино не подходит Челси
ни в стратегическом, ни в личностном плане.
azkan
azkan
вчера в 18:36
С хорошей и разгромной победой Челси!
Получилось на классе. Ну очень плохи уставшие АВ. Наверное сказывается участие в ЛЧ. И так чудил чемпион мира Мартинес. Жаль что не воспользовались его ошибками синие.
Очень рад за Джексона, Энцо и конечно же Палмера. Он снова выходит на свой график голов и передач. Хочу отметить и уверенную игру Санчеса. Хорошие сейвы исполнил. А Эмери терпения. Удачи им в ЛЧ!
И еще раз с уверенной победой Челси!
Гость
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