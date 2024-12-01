«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ

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вчера, 18:33

«Челси» разгромил «Астон Виллу» в матче 13-го тура АПЛ (3:0).

На седьмой минуте нападающий «Челси» Николас Джексон открыл счёт в матче. На 36-й минуте Энцо Фернандес забил второй мяч хозяев. На 83-й минуте Коул Палмер установил окончательный счёт — 3:0.

После этой игры «Челси» идёт на 3-м месте (25 очков), «Астон Вилла» находится на 12-й строчке (19 пунктов).