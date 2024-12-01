Станкович: «Сегодня ребята были львами с первой по 90‑ю минуту»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:0).

Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с первой по 90‑ю минуту.