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Станкович: «Сегодня ребята были львами с первой по 90‑ю минуту»

вчера, 22:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:0).

Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с первой по 90‑ю минуту.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:56
Не львами, а разъяренными кабанами, против которого даже быки были бессильны.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:13
Совершенно верно, Дружище!!!
Очень тонко и скрупулёзно подмечено!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
И лев там тоже присутствует)...
уставший после боя с быками)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:08
Спасибо!!!
Цветы для победителей!!!!!!!)))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
Красота!...Спасибо!🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:05
По случаю Вашей победы, Маэстро!!!
Capral
Capral
вчера в 22:54, ред.
А ведь еще недавно, Спартак отставал от лидера на 11 очков, и многие, уже похоронили надежды Спартака. А сейчас- всего пять. Надо ответственно сыграть с Нижним, ну а весной с Зенитом в Москве, и уже, вот- почти первое место...

Не хочется загадывать, ненавижу строить планы, но помечтать можно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
Что за львы эти тигры...)
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:53
Учитывая факт, что матч крайний перед перерывом, вполне...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:52, ред.
Да, правда сегодня цеплялись и боролись с первой до последней минуты, не было ни одного момента или эпизода где хоть кто то из спартаковцев схалтурил или сфальшивил. Вот если такой огонь будет всегда гореть, а возможно ли это вообще? Возможно ли с таким же огнём выйти на матч с Пари НН например?
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:48
Да,тут даже нечего добавить.Радуемся до завтра.А потом готовимся к Пари НН
Гость
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