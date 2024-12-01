Станкович: «Сегодня ребята были львами с первой по 90‑ю минуту»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:0).
Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с первой по 90‑ю минуту.
Очень тонко и скрупулёзно подмечено!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👏👏👏👏👏👏👏
Очень тонко и скрупулёзно подмечено!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👏👏👏👏👏👏👏
уставший после боя с быками)...
уставший после боя с быками)...
Цветы для победителей!!!!!!!)))))))
Цветы для победителей!!!!!!!)))))))
Не хочется загадывать, ненавижу строить планы, но помечтать можно.
Не хочется загадывать, ненавижу строить планы, но помечтать можно.