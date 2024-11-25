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Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков «Барселоны» в XXI веке

вчера, 14:41

Сайт Goal показал рейтинг лучших футболистов «Барселоны» в XXI веке. В списке 25 позиций.

25. Эрик Абидаль.

24. Иван Ракитич.

23. Роберт Левандовски.

22. Патрик Клюйверт.

21. Рафаэль Маркес.

20. Педри.

19. Виктор Вальдес.

18. Деку.

17. Луис Энрике.

16. Марк-Андре тер Штеген.

15. Педро.

14. Хавьер Маскерано.

13. Жорди Альба.

12. Ривалдо.

11. Самуэль Это′О.

10. Неймар.

9. Жерар Пике.

8. Даниэль Алвес.

7. Карлес Пуйоль.

6. Серхио Бускетс.

5. Роналдиньо.

4. Луис Суарес.

3. Андрес Иньеста.

2. Хави.

1. Лионель Месси.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:12
У них в каждом матче ЛЧ был свой Негейро.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:55
По уровню игры в праймовой форме Роналдиньо нет равных. Жаль только в праймовой форме он был от силы 2-3 сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:00
Бускетса можно было выше Суареса. Один из важных игроков Каталонского клуба. Не забыть Негрейро, чтоб сливочное братство не подняло хай)))
452etuyy3qet
452etuyy3qet
вчера в 15:52
Рейтинг Goal представляет собой впечатляющий список звездных имен, которые оставили свой след в истории «Барселоны». От легендарного Лионеля Месси до таких мастеров, как Хави и Андрес Иньеста, этот топ-25 охватывает разные эпохи успеха каталонского клуба. Некоторые игроки, такие как Эрик Абидаль и Иван Ракитич, возможно, удивили своим присутствием в этом престижном рейтинге, но их вклад в успехи команды нельзя недооценивать. Интересно отметить присутствие Роберта Левандовски, который провел в клубе всего лишь несколько сезонов, но уже успел заслужить место среди великих. Молодой талант Педри также оказался в числе лучших, что подчеркивает его потенциал и значимость для будущего «Барсы».

Этот рейтинг отражает богатую историю «Барселоны», где каждый игрок внес свою лепту в создание одной из самых успешных команд мира.
амурец
амурец
вчера в 15:29, ред.
Ну конечно пиар продукт первый, я бы первым посиавил Пуделя, вот настоящий капитан и лидер
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 14:54, ред.
По первым позициям вопросов нет, а дальше уже непонятно что. Педри, Левандовски что тут делают? Ракитич как-то низко. Анри и Вильи вообще нет.
ne gusta
ne gusta
вчера в 14:54, ред.
Роналдиньо за 5 года пятый, а Бускетс, Пуйоль, Пике ниже него? Педри 20-й??? Смех.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:48
Аль-Наср когда свой рейтинг лучших выкатит? ахаха
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