Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков «Барселоны» в XXI веке

Сайт Goal показал рейтинг лучших футболистов «Барселоны» в XXI веке. В списке 25 позиций.
25. Эрик Абидаль.
24. Иван Ракитич.
23. Роберт Левандовски.
22. Патрик Клюйверт.
21. Рафаэль Маркес.
20. Педри.
19. Виктор Вальдес.
18. Деку.
17. Луис Энрике.
16. Марк-Андре тер Штеген.
15. Педро.
14. Хавьер Маскерано.
13. Жорди Альба.
12. Ривалдо.
11. Самуэль Это′О.
10. Неймар.
9. Жерар Пике.
8. Даниэль Алвес.
7. Карлес Пуйоль.
6. Серхио Бускетс.
5. Роналдиньо.
4. Луис Суарес.
3. Андрес Иньеста.
2. Хави.
1. Лионель Месси.
Этот рейтинг отражает богатую историю «Барселоны», где каждый игрок внес свою лепту в создание одной из самых успешных команд мира.
Этот рейтинг отражает богатую историю «Барселоны», где каждый игрок внес свою лепту в создание одной из самых успешных команд мира.