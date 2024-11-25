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Opta обновила рейтинг претендентов на победу в РПЛ

вчера, 12:44

Opta считает, что «Зенит» является главным претендентом на победу в РПЛ (64,3 %) после шестнадцати туров. Шансы «Краснодара» на чемпионство оцениваются в 28,7 %. Также Opta считает, что минимальную вероятность на победу в РПЛ имеют «Локомотив» (5,3 %), «Спартак» (1,1 %) и «Динамо» (0,5 %).

Opta обновила рейтинг претендентов на победу в РПЛ

Напомним, после тринадцати туров главным претендентом на чемпионство по мнению Opta был «Краснодар».

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:51
В следующем туре Быки выйдут на первое место и ёпта скажет, кто будет чемпионом!..
Хиромант
Хиромант ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:53
- Пока только носки поменяли...
adekvat
adekvat
вчера в 15:34
ЁПТА самый умный компьютер в мире, только он отдавал чемпионство Краснодару пока тот был на первом месте, и только он теперь отдает его Зениту.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Для мну авторитет Алиса и её бойфренд робот Фёдор (он же Федюня)!))
Они глаголят, что зуб электронный на мою "клаву" кинут - чемпион "Зенит"!)
А у них какая то контора интересовалась футбольным раскладом на чемпионство в юбилейный год клуба из "Северной пальмиры....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:41
Opta получит следующий транш от Газпрома и выдаст вероятность чемпионства Зенита в 117%. Кто деньги платит, тот музыку и слушает, которая ему нравится.
4RT
4RT
вчера в 14:40
Как не ожиданно,Ёпта
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:39
Списки и указы в нашей стране составляет только газпром ! Всё очевидно!
hkhzm62rch34
hkhzm62rch34
вчера в 13:59
Одна правда, про спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:49, ред.
Я хуДею от этой гениальной конторы! Тупо смотрят текущую таблицу и распределяют процентики на первую четвёрку. И не стыдно-то им переобуваЦЦа на бегу. Интересно, много денег им платят за сию оналитику?
Я за вдвое меньшую сумму готов прогнозить ;) Причём не меняя свои решения после пары-тройки туров...
sv_1969
sv_1969 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 13:36
Я тоже уверен что Оренбург останется!
Asper
Asper
вчера в 13:34
Большого ума не надо отталкиваться от текущей таблицы. Я вот готов поспорить, что Оренбург не останется на последнем месте в итоге (ну при условии, что у руководства хватит ума не устраивать бардак с тренерами)
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:29
Все эти ёпти и ипти ерунда! Даже если Быки вырвутся вперед , то гениальный СерОжа чё нить придумает и приведет Зенит к чемпионству в год юбилея типа! ГрЯзьпром не даст соврать)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:28, ред.
Орtа не авторитет, для более точного прогноза надо обращаться к ученикам и последователям осьминога Пауля коту Ахиллу, белой медведице Нике, дельфину Ванде, выдре Гарри или, на худой конец, роботу Бакстеру, все они в 2017 году, за год ЧМ-2018 предсказывали исходы матчей на Кубке Конфедераций))
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:11
Ещё бы, конечно понимает, поэтому напрочь игнорирует их. Либо рыба, либо мясо, больше ничего, паразит.)
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:02
Барсик знает толк в колбасных обрезках)...
lotsman
lotsman
вчера в 13:00
А наш Барсик (судовой кот) заявляет, что главными претендентами на чемпионство являются Зенит, Краснодар и Спартак. А как распределятся между ними места, время покажет. Но на зимнюю паузу Зенит выйдет на первом месте.
Futurista
Futurista
вчера в 12:57
У Спартака 1.1%...у угробленного Спартаком Локомотива 5.3%...всё что нужно знать о рейтинге Ёpta))...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:53, ред.
Ого, Спартаку накинули целый процент, за разобранный Локомотив. Справедливо. Если Спартак такой заведённый до конца чемпионата доедет то может и выиграть. С Каррерой то так и было по сути.
4zum8sm8fpm8
4zum8sm8fpm8
вчера в 12:49
Opta, как всегда, знает кто есть кто.
Capral
Capral
вчера в 12:48
Ох мерзость эта Opta. Примитивная до неприличия.
s372rdhvs7bd
s372rdhvs7bd
вчера в 12:48
Глорит Опта просто нипадеццки
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:45
Переобулись.
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