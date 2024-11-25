Opta обновила рейтинг претендентов на победу в РПЛ

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вчера, 12:44

Opta считает, что «Зенит» является главным претендентом на победу в РПЛ (64,3 %) после шестнадцати туров. Шансы «Краснодара» на чемпионство оцениваются в 28,7 %. Также Opta считает, что минимальную вероятность на победу в РПЛ имеют «Локомотив» (5,3 %), «Спартак» (1,1 %) и «Динамо» (0,5 %).

Напомним, после тринадцати туров главным претендентом на чемпионство по мнению Opta был «Краснодар».