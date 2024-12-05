Чепчугов: «Лещук как Эйнштейн — физик, теоретик»

Бывший вратарь ЦСКА высказался о голе голкипера «Динамо» в ворота «Ахмата» (1:1).

О боже мой! Он как Эйнштейн — физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука.