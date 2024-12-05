Чепчугов: «Лещук как Эйнштейн — физик, теоретик»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о голе голкипера «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» (1:1).
О боже мой! Он как Эйнштейн — физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука.
А вспоминая Пильгуя, в той игре, надо заметить, что во многоm, благодаря ему, мы тогда победили, как впрочем, и в кубке СССР, того же года...
А вспоминая Пильгуя, в той игре, надо заметить, что во многоm, благодаря ему, мы тогда победили, как впрочем, и в кубке СССР, того же года...
ответственность совсем другие люди, а вот попробовать не посрамить честь великого Яшина не каждому удаётся, Владимир
Михайлович Пильгуй не даст соврать ...!!!
ответственность совсем другие люди, а вот попробовать не посрамить честь великого Яшина не каждому удаётся, Владимир
Михайлович Пильгуй не даст соврать ...!!!
Чепчугов потерялся во времени...
Чепчугов потерялся во времени...