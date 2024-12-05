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Чепчугов: «Лещук как Эйнштейн — физик, теоретик»

сегодня, 19:58

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о голе голкипера «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» (1:1).

О боже мой! Он как Эйнштейн — физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука.

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03 декабря
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:57
У Пильгуя были игры- просто ПИПЕЦ, а были страшные, как в Ташкенте. Фотка- после победы в Кубке сезона в 1977г., в "Комсомольской правде". До сих пор храню эту газету!!!!!!! В ней есть интервью известных футбольных людей того времени, Так вот, Д.Кипиани, Светлая ему Память, написал: "Московское Динамо, пожалуй единственный наш клуб, который не робеет перед громкими титулами киевлян"! Вот это была команда, это были ЛЮДИ!!!!!!! За таких- стоило болеть!!!!!!!

А вспоминая Пильгуя, в той игре, надо заметить, что во многоm, благодаря ему, мы тогда победили, как впрочем, и в кубке СССР, того же года...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:49
..лишний раз подтвердил о беспомощности динамовской игры, где это видано ,чтобы вратарь был творцом голов ,за которые несут
ответственность совсем другие люди, а вот попробовать не посрамить честь великого Яшина не каждому удаётся, Владимир
Михайлович Пильгуй не даст соврать ...!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:23
Он умom помешался, особенно после того, как получил от Динамо четыре гола в 2011-м. Сравнить эту бездарность с Яшиным- надо вконец мозги потерять... К тому же, я несколько раз пересматривал этот момент, и понял, что Шелия сам себе забил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:10
29-й год мужику....какая молодая звезда ???
Чепчугов потерялся во времени...
Гость
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