Черданцев: «„Динамо“ должно бороться за чемпионство»

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что у футболистов «Динамо» присутствует равнодушие к результатам команды.

Жаль, что «Динамо» находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение. «Динамо» должно проявлять большую концентрацию, это вопрос к главному тренеру. По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое‑то равнодушие к результату.