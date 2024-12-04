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Черданцев: «„Динамо“ должно бороться за чемпионство»

сегодня, 14:12

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что у футболистов «Динамо» присутствует равнодушие к результатам команды.

Жаль, что «Динамо» находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение. «Динамо» должно проявлять большую концентрацию, это вопрос к главному тренеру. По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое‑то равнодушие к результату.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 32 очка.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:15, ред.
Привязать зарплату к результату....и зашевелятся..
А по нынешней контрактной системе можешь хоть сутками убеждать РПЛьных пешеходоболистов в необходимости самоотдачи, клали они и на всех и вся....
Переиначивая классика : "Совестливых уж нет...а честные далече"
И касается это не только Динамо....
lotsman
lotsman
сегодня в 14:56
Оно не может бороться за чемпионство. Вот когда это будет он, вот тогда он и будет бороться, как некогда знаменитый футбольный клуб.
Capral
Capral
сегодня в 14:48
Молодец, лимон- истину глаголишь!!!
Gotlib
Gotlib
сегодня в 14:31
Неумение настроить игроков на самоотдачу на поле - главный недостаток сосисочного чеха. Кроме того, он часто запаздывает с заменами, что нередко влияет на результат игры. Если он не смог настроить команду в последем туре против минотавров и упустил чемпионство, то что можно ждать в обычной игре? Короче эта сарделька не тянет в Динамо, надо дать по булкам ускорительный пинок, пока он окончательно не завёл команду в болото.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:30
Какой "глубокомысленный" анализ от Чердака , можно лишь добавить , что "чердак" у него варит и "шарики шевелятся"...)))
Capral
Capral
сегодня в 14:17
Все вопросы к храму и грубияну. Это первое. А второе- Чердак, а где ты увидел Динамо? Акромя ростовщиков никого нет. Динамо- это уже прошлое, Великое и Прекрасное...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:15
Уже не в этом сезоне точно
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