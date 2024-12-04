Черданцев: «„Динамо“ должно бороться за чемпионство»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что у футболистов «Динамо» присутствует равнодушие к результатам команды.
Жаль, что «Динамо» находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение. «Динамо» должно проявлять большую концентрацию, это вопрос к главному тренеру. По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое‑то равнодушие к результату.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 32 очка.
А по нынешней контрактной системе можешь хоть сутками убеждать РПЛьных пешеходоболистов в необходимости самоотдачи, клали они и на всех и вся....
Переиначивая классика : "Совестливых уж нет...а честные далече"
И касается это не только Динамо....
А по нынешней контрактной системе можешь хоть сутками убеждать РПЛьных пешеходоболистов в необходимости самоотдачи, клали они и на всех и вся....
Переиначивая классика : "Совестливых уж нет...а честные далече"
И касается это не только Динамо....