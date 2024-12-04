Личка: «Если руководство захочет поменять тренера, оно это сделает»

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сегодня, 14:35

Главный тренер «Динамо» заявил, что его не интересуют разговоры о возможной отставке и кредите доверия со стороны руководства московского клуба.

Мы это не обсуждали. Я всегда говорю, если руководство захочет поменять тренера, оно это сделает. Как тренер я понимаю, что меня могут поменять, это наша работа. Мне неинтересны эти разговоры, я работаю каждый день так, как надо, стараюсь. Сейчас у нас 32 очка, это больше, чем было в прошлом году за тот же отрезок, а у нас еще одна игра впереди. Команда сделала маленький шаг вперед, но мы не единственные, кто хочет побеждать. При этом другие команды сделали больше трансферов, чем мы.