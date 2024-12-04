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Личка: «Если руководство захочет поменять тренера, оно это сделает»

сегодня, 14:35

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его не интересуют разговоры о возможной отставке и кредите доверия со стороны руководства московского клуба.

Мы это не обсуждали. Я всегда говорю, если руководство захочет поменять тренера, оно это сделает. Как тренер я понимаю, что меня могут поменять, это наша работа. Мне неинтересны эти разговоры, я работаю каждый день так, как надо, стараюсь. Сейчас у нас 32 очка, это больше, чем было в прошлом году за тот же отрезок, а у нас еще одна игра впереди. Команда сделала маленький шаг вперед, но мы не единственные, кто хочет побеждать. При этом другие команды сделали больше трансферов, чем мы.

«Динамо» после 17 туров РПЛ набрало 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:04, ред.
Хочется напомнить Личке, что оценка качества работы Главного Тренера определяется не статистическими показателями команды, а местоположением в турнирной таблице. Пусть она хоть на сколько много опережает показатели прошлого года, но отстаёт от лидеров в этом, то это прямое свидетельство регресса по сравнению с прошлым сезоном и нынешние показатели(пятое место, год назад третье и отставание от первого - семь, а год назад четыре) яркое тому доказательство. Даже можно смириться с нынешним положением при условии, что есть время и достаточное количество игр для исправления ситуации, но последние игры дают основание полагать, что ситуация может только усугубиться. Игроки не играют, а мучаются и своей игрой мучают болельщиков, а Главный тренер не в состоянии что-то изменить к лучшему уже который матч подряд. Наверное будет честнее не ждать, когда руководство попросит тренерский штаб с вещами на выход, а прийти и честно сказать, я сделал всё что мог, ищите мне замену пока не поздно, а не списывать всё на слабое усиление и недостаток трансферов.
Болейте за своих, а не против чужих!
Сп62
Сп62
сегодня в 14:55
Все тренеры под домокловым мечом за исключением одного.
Capral
Capral
сегодня в 14:53
Короче- несите Федотова!!!
Capral
Capral
сегодня в 14:40
"Больше трансферов, чем мы"- ключевая фраза и камень в огород ростовщиков. После такого увольняют сразу, если, конечно себя уважают...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:40
Пора бы уже это сделать, как раз перерыв для этого)
Гость
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