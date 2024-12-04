Личка: «Если руководство захочет поменять тренера, оно это сделает»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его не интересуют разговоры о возможной отставке и кредите доверия со стороны руководства московского клуба.
Мы это не обсуждали. Я всегда говорю, если руководство захочет поменять тренера, оно это сделает. Как тренер я понимаю, что меня могут поменять, это наша работа. Мне неинтересны эти разговоры, я работаю каждый день так, как надо, стараюсь. Сейчас у нас 32 очка, это больше, чем было в прошлом году за тот же отрезок, а у нас еще одна игра впереди. Команда сделала маленький шаг вперед, но мы не единственные, кто хочет побеждать. При этом другие команды сделали больше трансферов, чем мы.
«Динамо» после 17 туров РПЛ набрало 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!