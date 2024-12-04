Канчельскис: «РПЛ надо сокращать до 12 команд и играть в четыре круга»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» предложил сократить РПЛ до 12 участников.

Я считаю, что РПЛ надо сокращать до 12 команд. Будем играть в четыре круга, будут намного интереснее матчи, а чемпион — каждый год новый. Но что делать с командами, как «Оренбург», «Урал» и «Нижний Новгород»? Ведь коллективы, которые не попадут в список 12, обидятся сильно… Надо думать! Еще стоит вернуть прежний формат Кубка России — во всем мире в турнире команды играют по два матча: один дома, следующий — на выезде и вылетают в случае поражения. Это классика, которую нельзя менять.