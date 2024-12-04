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Канчельскис: «РПЛ надо сокращать до 12 команд и играть в четыре круга»

сегодня, 14:48

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил сократить РПЛ до 12 участников.

Я считаю, что РПЛ надо сокращать до 12 команд. Будем играть в четыре круга, будут намного интереснее матчи, а чемпион — каждый год новый. Но что делать с командами, как «Оренбург», «Урал» и «Нижний Новгород»? Ведь коллективы, которые не попадут в список 12, обидятся сильно… Надо думать! Еще стоит вернуть прежний формат Кубка России — во всем мире в турнире команды играют по два матча: один дома, следующий — на выезде и вылетают в случае поражения. Это классика, которую нельзя менять.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:42
Я против превращения Фильма в сериал....
В погоне за временной смотрибельностью с которой можно поиметь деньги легко совсем потерять интерес публики...ибо ддерби 2 раза в год и дерби 8 раз в год это разные вещи...разный ажиотаж...разный интерес...
nubom
nubom
сегодня в 15:56
Я бы сократил до четырех и московским клубам вообще не надо выезжать из города, тем самым сэкономим уйму денег для мзды футбольным агентам...
alexamit
alexamit ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 15:53
И играть с марта по ноябрь.
alexamit
alexamit
сегодня в 15:52
У нас не кубок,а футбольное УРОДСТВО!!!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:34
Химки и Акрон у которого нет стадиона зачем такие команды Химки каждый год меняют по пять тренеров вечно в долгах постоянно состав из игроков арендованных
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:31
44 игры слишком много для нашего климата, но есть вариант после двух кругов команды разделяются на две шестёрки верхняя разыгрывает призы вторая вылет и стыки это было бы круто командам не было бы время на раскачку чтобы попасть в первую шестёрку играли бы на пределе с первого тура
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:27, ред.
"а чемпион — каждый год новый" Это вот интересно с какой такой радости? Нет, понятно, что Канчельскис высказал свое инение. По поводу КР с одной стороны и прав, какая-то условно абракадабра на данный момент. Но с другой, если вспомнить, то к данному турниру всегда клубы РПЛ с прохладцей относились. Бывало в 1/16 чуть ли не наперегонки старались слиться с турнира от клубов ФНЛ и второй лиги, правда тогда ЕК были и был смысл даже за 5-е место посражаться. А вот по поводу сокращения. "Но что делать с командами, как «Оренбург», «Урал» и «Нижний Новгород»? Если в рифму на вопрос "что делать", то устное народное творчество гласит "муравью член приделать", а так велосипед изобретать не имеет смысла. 12 команд, 4 круга, 44 матча за сезон плюс КР, плюс перерывы на сборную, точно уложимся? Или зиму волевым решением отменим? Да даже если уложимся наши мастера пешеходного стиля точно выживут? Как известно, сколько людей, столько мнений, кто-то наоборот ратует за расширение, Канчельскис за сокращение, я позволю свое высказать. 16 команд вполне себе оптимальный вариант, а вот с КР, точнее с его нынешней формулой что-то надо делать. Как-то так с моей колокольни.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 15:22, ред.
Абсолютно верно про сокращение команд до 12!! Давно пора. Единственное что смущает это количество матчей, получится по 40. С нашими зимами это многовато. Ну где то в неделю по 2 игры можно сыграть и кубок подсократить. А так всё верно: десятка лучших команд и две навылет. Всё. Только сильнейшие и без полумертвых оренбургов, ахматов, нн, химок.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:57
Про кубок согласен на все 100!!!
a7rhn78uww8h
a7rhn78uww8h
сегодня в 14:54
Что-то Андрюшка совсем плох
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:53
На счет нового чемпиона каждый год посмеялся от души
Гость
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