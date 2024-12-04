Агент Виллиана: «Роша — один из лучших игроков в российском футболе»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА , поделился мнением о своём клиенте.

Виллиан очень рад своему возвращению. Роша очень хорошо подготовился, чтобы показывать самый высокий уровень. На самом деле, это уже было видно по его выступлению в Кубке России против «Рубина». Думаю, это будет важное возвращение для ЦСКА . Нет сомнений, что он один из лучших игроков в российском футболе. Он очень хочет показать все свои лучшие качества. Он перфекционист.