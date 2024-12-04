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Агент Виллиана: «Роша — один из лучших игроков в российском футболе»

сегодня, 16:14

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана, поделился мнением о своём клиенте.

Виллиан очень рад своему возвращению. Роша очень хорошо подготовился, чтобы показывать самый высокий уровень. На самом деле, это уже было видно по его выступлению в Кубке России против «Рубина». Думаю, это будет важное возвращение для ЦСКА. Нет сомнений, что он один из лучших игроков в российском футболе. Он очень хочет показать все свои лучшие качества. Он перфекционист.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:30
по слухам, где-то есть агент, который не хвалит своих клиентов ...
но найти его так и не удалось !
drug01
drug01
сегодня в 17:52
Таких лучших у нас много!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:22
Наравне с его другом Соболевым
t9gxpucybu3w
t9gxpucybu3w
сегодня в 17:14
Скорее лучший костолом лиги.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:37
Каждый кулик своё болото хвалит )))).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:29
Не уточнил...в преферанс или в покер....
adekvat
adekvat
сегодня в 16:23
Роша: " Кампеделли - один из лучших агентов в мире"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:16
Спросите любого агента об своем игроке - ответ будет "плюс - минус" такой же...)
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