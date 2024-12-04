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Агкацев: «Если бы я пропустил с центра поля от Брунея, шума было бы много»

сегодня, 16:47

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об одном из самых ярких эпизодов товарищеского матча с Брунеем (11:0). На 74-й минуте сразу после розыгрыша с центра поля футболист из Брунея нанес удар под перекладину российских ворот — Агкацев с трудом вытащил мяч, чтобы перевести на угловой.

Шума точно было бы много. Многие начали бы ассоциировать меня только с этим пропущенным голом. Удар был реально хорош. Я видел, как футболист разбегался и замахивался, поэтому специально стоял на линии вратарской, чтобы было легче справиться с таким ударом. Но траектория получилась идеальной — мяч летел прямо под перекладину. Может, даже чиркнул бы ее. Поэтому я и не стал ловить: перевести на угловой было самым правильным решением. Виталий Витальевич Кафанов после матча это решение поддержал.

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Все комментарии
429kk5qhjqtv
429kk5qhjqtv
сегодня в 19:49
Может тогда чиновника из Брунея не уволили бы...
112910415
112910415
сегодня в 19:26
"народу не нужны нездоровые сенсации.
народу нужны здоровые сенсации !"
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:20
Сейчас он пересматривает гол Барко
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:18
Будет что внукам рассказать....
"Как-то раз...в далёкие 20-е годы мне пытался забить игрок Брунея! Но ваш дед не лыком шит!....."
6y2r9muqse9g
6y2r9muqse9g
сегодня в 17:04, ред.
Ты бы стал почётным гражданином Брунея. Может быть даже султаном, ну или кандидатом в султаны. Но персонального слона выдали бы точно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:56
Ну да . Как-то не красиво пропускать с центра поля.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:56
Чтобы проверить это надо было пропустить)))
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