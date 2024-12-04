Агкацев: «Если бы я пропустил с центра поля от Брунея, шума было бы много»

Голкипер «Краснодара» высказался об одном из самых ярких эпизодов товарищеского матча с Брунеем (11:0). На 74-й минуте сразу после розыгрыша с центра поля футболист из Брунея нанес удар под перекладину российских ворот — Агкацев с трудом вытащил мяч, чтобы перевести на угловой.

Шума точно было бы много. Многие начали бы ассоциировать меня только с этим пропущенным голом. Удар был реально хорош. Я видел, как футболист разбегался и замахивался, поэтому специально стоял на линии вратарской, чтобы было легче справиться с таким ударом. Но траектория получилась идеальной — мяч летел прямо под перекладину. Может, даже чиркнул бы ее. Поэтому я и не стал ловить: перевести на угловой было самым правильным решением. Виталий Витальевич Кафанов после матча это решение поддержал.