Ари: «Я счастлив вернуться в Россию. Моя задача — усилить команду»

Ари прокомментировал своё назначение на должность спортивного директора «Торпедо».

Предложение присоединиться к «Торпедо» поступило мне от Олега Георгиевича Кононова, за что я ему очень благодарен. С ним у нас всегда складывались очень тёплые рабочие отношения. Мы совместно многого достигли в другом амплуа, когда я был действующим футболистом, а Олег Георгиевич – моим тренером. Не скрою, у меня были определённые сомнения, потому что я ещё являлся действующим футболистом в Бразилии, и для меня это серьёзный шаг по завершению игровой карьеры и переходу к работе в новом статусе. Ещё раз хочу поблагодарить за доверие Леонида Соболева, Олега Кононова и клуб «Торпедо».

С самых первых моих посещений матчей «Торпедо» я увидел ту самую атмосферу, которую очень хорошо умеет создавать в команде Олег Кононов — на поле и за его пределами. Это очень важная составляющая, которая объединяет коллектив и способствует достижению хороших результатов. Самое главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона ФНЛ , затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путёвку в РПЛ .

Очень надеюсь, что «Торпедо» с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. Отмечу, что в команде собраны молодые и очень талантливые футболисты.

Безусловно, моя главная задача в совместной работе с Олегом Георгиевичем усилить команду. Отмечу также, что в своём подходе, внимании и отношению к процессам Леонид Соболев очень напоминает мне Сергея Галицкого.

Я счастлив вернуться в Россию, пусть и в другом амплуа. Главное, что моя деятельность связана с футболом, который я очень люблю. В России я провёл большую часть своей игровой карьеры и не сомневаюсь, что не подведу клуб теперь уже в роли спортивного директора.

Мы будем проводить совместный анализ с тренерским штабом и решать, какие именно позиции потребуют усиления.