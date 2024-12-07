«Аталанта» обыграла «Милан» и возглавила таблицу Серии А

«Аталанта» обыграла «Милан» (2:1) в матче 15-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 12-й минуте забил полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе. На 22-й минуте Альваро Мората сравнял счёт. На 87-й минуте Адемола Лукман принёс победу «Аталанте».
«Аталанта» идёт на 1-м месте (34 очка), «Милан» занимает 7-е место (22 очка).
Кстати о вратарях. Первый гол в ворота Милана- комичный и смешной. Не понимаю, как может вратарь не выйти на мяч, если он в его вратарской, в метре от него? Ну ладно, сейчас, никто не может быть хозяином в штрафной, как когдато Яшин, но в собственной вратарской быть таким беспомощным- просто непозволительно!
Несмотря на то, что вратарь Милана несколько раз спас команду от неминуемых голов, в двух голах- явно не вырyчил. Игра Аталанты напоминает мне игру Барселоны-80х. Помню игры Барсы против Динамо, в очень похожем стиле играет Аталанта. Вобщем, в определенном смысле Аталанте повезло, мaтч катился к ничьей, но Лукман оказался внужном месте, в нужное время...
Не могу сказать, что по сегодняшней игре Аталанта была похожа на чемпиона, но свои три очка, худо бедно команда отвоевала. Милан неплохо выглядел в 1-м тайме, вполне организовано и эпизодами агрессивно, но во 2-м тайме, явно прижался к воротам оберегая ничью. И пару слов о комментаторе матча О.Пирожкове! Отличный ведущий- образованный, спокойный, знающий человек!!!
Впервые, запомнился мне на ретро игре Нант-Динамо Москва 1980. Вот такие люди должны вести репортажи!!! Ну а пока- Аталанту с победой!!! Пожелаю ей стать чемпионом, хотя сегодняшняя игра, меня, несколько разочаровала...
Кстати о вратарях. Первый гол в ворота Милана- комичный и смешной. Не понимаю, как может вратарь не выйти на мяч, если он в его вратарской, в метре от него? Ну ладно, сейчас, никто не может быть хозяином в штрафной, как когдато Яшин, но в собственной вратарской быть таким беспомощным- просто непозволительно!
Несмотря на то, что вратарь Милана несколько раз спас команду от неминуемых голов, в двух голах- явно не вырyчил. Игра Аталанты напоминает мне игру Барселоны-80х. Помню игры Барсы против Динамо, в очень похожем стиле играет Аталанта. Вобщем, в определенном смысле Аталанте повезло, мaтч катился к ничьей, но Лукман оказался внужном месте, в нужное время...
Не могу сказать, что по сегодняшней игре Аталанта была похожа на чемпиона, но свои три очка, худо бедно команда отвоевала. Милан неплохо выглядел в 1-м тайме, вполне организовано и эпизодами агрессивно, но во 2-м тайме, явно прижался к воротам оберегая ничью. И пару слов о комментаторе матча О.Пирожкове! Отличный ведущий- образованный, спокойный, знающий человек!!!
Впервые, запомнился мне на ретро игре Нант-Динамо Москва 1980. Вот такие люди должны вести репортажи!!! Ну а пока- Аталанту с победой!!! Пожелаю ей стать чемпионом, хотя сегодняшняя игра, меня, несколько разочаровала...