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«Аталанта» обыграла «Милан» и возглавила таблицу Серии А

сегодня, 00:41
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Аталанта» обыграла «Милан» (2:1) в матче 15-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе. На 22-й минуте Альваро Мората сравнял счёт. На 87-й минуте Адемола Лукман принёс победу «Аталанте».

«Аталанта» идёт на 1-м месте (34 очка), «Милан» занимает 7-е место (22 очка).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:08
Хорошая тренеровка получилась у Аталанты перед встречей с Реалом.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:42
Аталанта набрала хороший ход
ABir
ABir
сегодня в 05:36
Весьма неожиданный лидер в чемпионате Италии. Посмотрим, надолго ли?
112910415
112910415
сегодня в 05:23
интересно и весело !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:54
Победа на классе. Гасперини как тренер, сильней Фонсека. Надеюсь, что в лиге чемпионов Аталанта возьмёт реванш над Реалом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:51
Я рад, что в Италии происходит какая-то движуха по таблице...
Capral
Capral
сегодня в 00:59, ред.
Последний раз видел Аталанту в финале ЛЕ весной, а Милан- еще два года назад, в ЛЧ против Наполи. Признаюсь, большего я ждал сегодня от Аталанты. От Милана многого не ожидал, хотя, 1-й тайм команда выдала не скучный и даже забила. Надо признать, гол получился симпатичный, но при этом, защитник Аталанты явно потерял позицию, а вратарь не вышел на перехват...

Кстати о вратарях. Первый гол в ворота Милана- комичный и смешной. Не понимаю, как может вратарь не выйти на мяч, если он в его вратарской, в метре от него? Ну ладно, сейчас, никто не может быть хозяином в штрафной, как когдато Яшин, но в собственной вратарской быть таким беспомощным- просто непозволительно!

Несмотря на то, что вратарь Милана несколько раз спас команду от неминуемых голов, в двух голах- явно не вырyчил. Игра Аталанты напоминает мне игру Барселоны-80х. Помню игры Барсы против Динамо, в очень похожем стиле играет Аталанта. Вобщем, в определенном смысле Аталанте повезло, мaтч катился к ничьей, но Лукман оказался внужном месте, в нужное время...

Не могу сказать, что по сегодняшней игре Аталанта была похожа на чемпиона, но свои три очка, худо бедно команда отвоевала. Милан неплохо выглядел в 1-м тайме, вполне организовано и эпизодами агрессивно, но во 2-м тайме, явно прижался к воротам оберегая ничью. И пару слов о комментаторе матча О.Пирожкове! Отличный ведущий- образованный, спокойный, знающий человек!!!

Впервые, запомнился мне на ретро игре Нант-Динамо Москва 1980. Вот такие люди должны вести репортажи!!! Ну а пока- Аталанту с победой!!! Пожелаю ей стать чемпионом, хотя сегодняшняя игра, меня, несколько разочаровала...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:43
Красавцы Аталанта!!))) отличный ход набрала команда и играют здорово! С победой
Гость
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