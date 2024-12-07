«Аталанта» обыграла «Милан» и возглавила таблицу Серии А

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сегодня, 00:41

«Аталанта» обыграла «Милан» (2:1) в матче 15-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе. На 22-й минуте Альваро Мората сравнял счёт. На 87-й минуте Адемола Лукман принёс победу «Аталанте».

«Аталанта» идёт на 1-м месте (34 очка), «Милан» занимает 7-е место (22 очка).