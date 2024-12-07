В «Рубине» высказались о зарплате Рожкова по новому контракту

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался на тему того, что зарплата защитника казанцев Ильи Рожкова по новому контракту выросла до 5 миллионов рублей в месяц, а сумма отступных до 5 миллионов евро.
Во-первых, мы очень рады, что Илья продлил контракт и продолжит защищать цвета родного клуба. Он наш воспитанник и уверен, ещё принесет много пользы клубу и продолжит своё развитие, как игрок. Что касается цифр, касающихся личного контракта, которые недавно появились в медиа, то они не соответствуют действительности.
Действительно мы улучшили условия контракта Ильи, было бы неправильно мне их озвучивать, но эти цифры значительно ниже тех, что фигурируют в СМИ. Также была прописана определённая сумма выкупа, которую в свою очередь мы значительно увеличили.
Напомним, Рожков — воспитанник «Рубина». В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил три жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.
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