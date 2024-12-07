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В «Рубине» высказались о зарплате Рожкова по новому контракту

вчера, 10:28

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался на тему того, что зарплата защитника казанцев Ильи Рожкова по новому контракту выросла до 5 миллионов рублей в месяц, а сумма отступных до 5 миллионов евро.

Во-первых, мы очень рады, что Илья продлил контракт и продолжит защищать цвета родного клуба. Он наш воспитанник и уверен, ещё принесет много пользы клубу и продолжит своё развитие, как игрок. Что касается цифр, касающихся личного контракта, которые недавно появились в медиа, то они не соответствуют действительности.

Действительно мы улучшили условия контракта Ильи, было бы неправильно мне их озвучивать, но эти цифры значительно ниже тех, что фигурируют в СМИ. Также была прописана определённая сумма выкупа, которую в свою очередь мы значительно увеличили.

Напомним, Рожков — воспитанник «Рубина». В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил три жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 12:26
На защитника Рубина Илью Рожкова положили глаз в московском Динамо и уже даже предлагали за него порядка трёх миллионов евро, хотя трансфермаркет оценивает его гораздо дешевле, но стороны пока не договорились. Думаю зимой когда откроется трансферное окно, переговоры продолжатся, москвичи ищут защитника на левый край, отсюда и такая поспешность в улучшении условий личного контракта казанцев с футболистом. С одной стороны увеличивается размер отступных, а с другой стороны обозначается базовая величина, от которой будут отталкиваться для будущей зарплаты игрока в случае успешного завершения сделки.
Болейте за своих, а не против чужих!
chromage
chromage
вчера в 11:47
Вот и хорошо. Рано его продавать еще. Молодой, но уже вполне себе состоявшийся защитник. И есть время и возможность чтобы расти еще.
Гость
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