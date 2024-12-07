В «Рубине» высказались о зарплате Рожкова по новому контракту

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался на тему того, что зарплата защитника казанцев по новому контракту выросла до 5 миллионов рублей в месяц, а сумма отступных до 5 миллионов евро.

Во-первых, мы очень рады, что Илья продлил контракт и продолжит защищать цвета родного клуба. Он наш воспитанник и уверен, ещё принесет много пользы клубу и продолжит своё развитие, как игрок. Что касается цифр, касающихся личного контракта, которые недавно появились в медиа, то они не соответствуют действительности.