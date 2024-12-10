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Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

сегодня, 09:49

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с клубом.

По данным источника, стороны возобновили работу над продлением соглашения, которое будет рассчитано до 2029 года с повышением зарплаты и различными бонусами. Уладить все нюансы между сторонами удастся уже до конца года.

Сейчас контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Клуб предложил игроку повысить зарплату до € 6 млн и не намерен превышать эту отметку. Недавно была информация, что «Наполи» продаст Кварацхелию, если тот не согласится на их условия.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:47
Приветствую!!! Можно подумать у него был выбор или за ним очередь стояла. Пусть скажет спасибо, что в Наполи продлили, а не остался на улице...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:19
Пусть сидит в Неаполе
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:07
Деньги оказались решающим фактором, повлиявшим на сговорчивость Кварацхелии. Ну что же, Хвича сам сделал свой выбор. Мне кажется Конте не его тренер, а Лукаку не подходит ему, как партнёр. Грузин не основной в схеме тренера.
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