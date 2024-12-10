Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

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сегодня, 09:49

Вингер «Наполи» близок к продлению контракта с клубом.

По данным источника, стороны возобновили работу над продлением соглашения, которое будет рассчитано до 2029 года с повышением зарплаты и различными бонусами. Уладить все нюансы между сторонами удастся уже до конца года.

Сейчас контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Клуб предложил игроку повысить зарплату до € 6 млн и не намерен превышать эту отметку. Недавно была информация, что «Наполи» продаст Кварацхелию, если тот не согласится на их условия.