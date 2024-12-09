«Ливерпуль» согласовал двухлетний контракт с Салахом

Нападающий Мохамед Салах продолжит выступать за «Ливерпуль».
Как сообщается, «красные» согласовали продление контракта с форвардом сроком на два года.
Действующий контракт египтянина рассчитан до лета 2025 года.
Нападающий Мохамед Салах продолжит выступать за «Ливерпуль».
Как сообщается, «красные» согласовали продление контракта с форвардом сроком на два года.
Действующий контракт египтянина рассчитан до лета 2025 года.
Мо хочет играть за красных, он приносит много пользы команде, однозначно нужно дать ему контракт !
Мо хочет играть за красных, он приносит много пользы команде, однозначно нужно дать ему контракт !