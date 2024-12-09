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«Ливерпуль» согласовал двухлетний контракт с Салахом

вчера, 09:25

Нападающий Мохамед Салах продолжит выступать за «Ливерпуль».

Как сообщается, «красные» согласовали продление контракта с форвардом сроком на два года.

Действующий контракт египтянина рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:26
Мо не хочет ехать к саудитам, если бы хотел давно бы уехал
Мо хочет играть за красных, он приносит много пользы команде, однозначно нужно дать ему контракт !
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ergm79zb95p5 (раскрыть)
вчера в 22:30
Клопп уже в системе РэдБуллз
112910415
112910415
вчера в 14:34
вместе навсегда ?
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:01
Ещё пару трофеев возьмёт вместе с Ливерпулем, а тогда можно будет и на заработки в Аравию податься.
ergm79zb95p5
ergm79zb95p5
вчера в 11:53
Продление контракта с Мохамедом Салахом – отличная новость для болельщиков «Ливерпуля». Это свидетельствует о том, что клуб делает ставку на стабильность и опыт своего ведущего игрока. Салах уже давно является ключевым звеном атакующей линии команды, и его продолжение карьеры на «Энфилде» вселяет уверенность в будущее клуба. Надеюсь, что под руководством Юргена Клоппа он продолжит радовать нас своей игрой и поможет команде бороться за самые высокие места в турнирной таблице.
матос
матос
вчера в 11:24
Отлично , успехов и далее Салаху в Ливерпуле.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:24
Нужно уважать выбор Салаха... Хотя, я лично желал посмотреть на него в каком-то большом клубе из Саудовской Аравии. Ну что же, Мохамед выбрал себе более тяжёлую ношу, а Ливерпуль сохранил отличного игрока и человека...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:12
Совершенно правильное решение руководства клуба . Теперь точно Салах при переходе в Саудовскую Аравию будет продан за хороший куш 💰 💰 💰 ☝️😜
Вещий
Вещий
вчера в 11:06
Думаю что Салах все правильно сделал... успеет еще на заработки податься.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:18
Это хорошо для обеих сторон думаю
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:10
Это отличная новость. Рано ему покидать ещё сильнейшую лигу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:52
Прекрасная работа клуба и Эдварса. Убедили Салах продлить контракт)))) рано ещё в Саудию и ПСЖ. !!!
42rmyy5w3y54
42rmyy5w3y54
вчера в 09:39
Отличная новость для фанатов красных
fz4p9fpbhpxv
fz4p9fpbhpxv
вчера в 09:28
Как-то долго стороны упирались и вдруг неожиданно быстро договорились.
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