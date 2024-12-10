Сантос: «Кому-то не нравится, что „Зенит“ каждый год выигрывает титул»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, замечает ли он, что судьи стали чаще ошибаться против «сине-бело-голубых».
Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное — честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок.
Ранее Сантос сообщил, что считает себя русским на 50 %.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, замечает ли он, что судьи стали чаще ошибаться против «сине-бело-голубых».
Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395157/duglas-santos-zenit 10.12.2024
- А вы не доводите дело до этого. Чтобы судья в одном моменте решал судьбу матча. Да наколотите вы соперникам 3-4 мяча, и вам будет абсолютно по-фигу, что там судья решит в эпизоде с 4-5 забитым мячом. Решит неправильно (ошибётся) - разозлитесь по-спортивному, и накидайте сопернику ещё пару-тройку мячей. Даже если судья и "козёл", он всё равно не сможет отменить ВСЕ ваши забитые мячи.
- Забивать надо!!! Использовать все свои голевые моменты!!! И победы сами придут...
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, замечает ли он, что судьи стали чаще ошибаться против «сине-бело-голубых».
Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395157/duglas-santos-zenit 10.12.2024
- А вы не доводите дело до этого. Чтобы судья в одном моменте решал судьбу матча. Да наколотите вы соперникам 3-4 мяча, и вам будет абсолютно по-фигу, что там судья решит в эпизоде с 4-5 забитым мячом. Решит неправильно (ошибётся) - разозлитесь по-спортивному, и накидайте сопернику ещё пару-тройку мячей. Даже если судья и "козёл", он всё равно не сможет отменить ВСЕ ваши забитые мячи.
- Забивать надо!!! Использовать все свои голевые моменты!!! И победы сами придут...