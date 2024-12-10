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Сантос: «Кому-то не нравится, что „Зенит“ каждый год выигрывает титул»

сегодня, 10:18

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, замечает ли он, что судьи стали чаще ошибаться против «сине-бело-голубых».

Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное — честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок.

Ранее Сантос сообщил, что считает себя русским на 50 %.

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Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:44
Сантос: «Кому-то не нравится, что „Зенит“ каждый год выигрывает титул»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, замечает ли он, что судьи стали чаще ошибаться против «сине-бело-голубых».

Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395157/duglas-santos-zenit 10.12.2024

- А вы не доводите дело до этого. Чтобы судья в одном моменте решал судьбу матча. Да наколотите вы соперникам 3-4 мяча, и вам будет абсолютно по-фигу, что там судья решит в эпизоде с 4-5 забитым мячом. Решит неправильно (ошибётся) - разозлитесь по-спортивному, и накидайте сопернику ещё пару-тройку мячей. Даже если судья и "козёл", он всё равно не сможет отменить ВСЕ ваши забитые мячи.
- Забивать надо!!! Использовать все свои голевые моменты!!! И победы сами придут...
nikolah
nikolah ответ vsfdutk6xxne (раскрыть)
сегодня в 11:54
А доказательств никаких нет. Есть точные цифры даже от СЭ, где Зенит не на первом месте по судейским ошибкам, которые благосклонно повлияли в нашу пользу)
nikolah
nikolah ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:50
Это норма, никто правда на это не обратит внимание)
sv_1969
sv_1969 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 10:39
Вот уж действительно. Как это ключевое слово))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:28
Насчёт предвзятости против Зенита ничего сказать не могу. Но ноль пенальти в ворота Спартака и ЦСКА за 18 матчей как-то настораживают...
vsfdutk6xxne
vsfdutk6xxne
сегодня в 10:22
Заявление Дугласа Сантоса поднимает важную тему, которая часто обсуждается в футбольном сообществе. Вопрос предвзятости или ошибок судейства в отношении доминирующих команд действительно вызывает споры. С одной стороны, «Зенит» действительно является сильнейшим клубом российского футбола последних лет, и вполне возможно, что соперники и болельщики других клубов испытывают некоторое недовольство этим успехом. С другой стороны, утверждать, что судьи намеренно допускают ошибки против конкретной команды, требует серьезных доказательств.
nubom
nubom
сегодня в 10:21
Кому-то не нравится, КАК „Зенит“ каждый год выигрывает титул...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:21
Да просто все завидуют как Семак раскрывает своих молодых парней из фавел....
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