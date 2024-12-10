Сантос: «Кому-то не нравится, что „Зенит“ каждый год выигрывает титул»

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сегодня, 10:18

Защитник «Зенита» ответил на вопрос, замечает ли он, что судьи стали чаще ошибаться против «сине-бело-голубых».

Мы это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное — честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок.

Ранее Сантос сообщил, что считает себя русским на 50 %.