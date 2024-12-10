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Ятимов: «Между чемпионатом Таджикистана и РПЛ большая разница»

сегодня, 09:43

Вратарь «Ростова» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов ответил на вопрос, большая ли разница между чемпионатами Таджикистана и России.

Большая разница между чемпионатами России и Таджикистана? Да, 100 процентов: в РПЛ другие скорости, меньше времени на принятие решений.

Напомним, Ятимов перешёл в «Ростов» из «Истиклола» в июле текущего года. За ростовчан 26-летний голкипер провёл 14 игр, в которых пропустил 18 мячей, а 3 матча сыграл на ноль.

Ранее спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о кризисе в команде.

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Спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о кризисе в команде
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Все комментарии
t7q89fe4c5zh
t7q89fe4c5zh
сегодня в 14:11
Надеюсь в ростове заиграет на должном уровне, пока хорошо себя проявляет
sahsb7z4ws5w
sahsb7z4ws5w ответ r8wj2t8vxnkv (раскрыть)
сегодня в 14:08
Ага, он же вратарь
r8wj2t8vxnkv
r8wj2t8vxnkv
сегодня в 14:08
Как он это понял?)
stanichnik
stanichnik ответ k78b48btexp7 (раскрыть)
сегодня в 12:45
Доброго Здоровья,Ruppert!
Переход Ятимова из Истиклола в Ростов говорит о том, что у ростовчан после ухода Песьякова не настолько большой бюджет, чтобы искать усиление вратарской позиции в более сильных чемпионатах, тем более в РПЛ, где частенько приходится переплачивать за паспорт. А азиатский футбольный рынок в этом плане наиболее привлекательный. За двести пятьдесят тысяч евро, которые заплатили за таджикского вратаря, даже в Первой лиге найти голкипера очень проблематично.
А что касается надёжности, то у них с Одоевским примерно равные показатели, но Даниил находится в аренде, по условиям которой он останется в Ростове после определённого количества сыгранных матчей, но за восемьсот тысяч евро. Есть ли смысл при всех равных переплачивать за Одоевского, когда есть ещё и третий вратарь босниец Ханкич?
Болейте за своих, а не против чужих!
k78b48btexp7
k78b48btexp7
сегодня в 10:25
Переход из таджикистанского чемпионата в российский — большой шаг вперед, и то, что Ятимов смог провести 14 матчей за «Ростов», говорит о его потенциале и готовности к новым вызовам. Пропущенные мячи — это часть процесса адаптации, и важно, что он сумел сыграть несколько матчей на ноль, что свидетельствует о его надежности.
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