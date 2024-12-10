Ятимов: «Между чемпионатом Таджикистана и РПЛ большая разница»

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сегодня, 09:43

Вратарь «Ростова» и сборной Таджикистана ответил на вопрос, большая ли разница между чемпионатами Таджикистана и России.

Большая разница между чемпионатами России и Таджикистана? Да, 100 процентов: в РПЛ другие скорости, меньше времени на принятие решений.

Напомним, Ятимов перешёл в «Ростов» из «Истиклола» в июле текущего года. За ростовчан 26-летний голкипер провёл 14 игр, в которых пропустил 18 мячей, а 3 матча сыграл на ноль.

Ранее спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о кризисе в команде.