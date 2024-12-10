Ятимов: «Между чемпионатом Таджикистана и РПЛ большая разница»

Вратарь «Ростова» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов ответил на вопрос, большая ли разница между чемпионатами Таджикистана и России.
Большая разница между чемпионатами России и Таджикистана? Да, 100 процентов: в РПЛ другие скорости, меньше времени на принятие решений.
Напомним, Ятимов перешёл в «Ростов» из «Истиклола» в июле текущего года. За ростовчан 26-летний голкипер провёл 14 игр, в которых пропустил 18 мячей, а 3 матча сыграл на ноль.
Ранее спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о кризисе в команде.
Переход Ятимова из Истиклола в Ростов говорит о том, что у ростовчан после ухода Песьякова не настолько большой бюджет, чтобы искать усиление вратарской позиции в более сильных чемпионатах, тем более в РПЛ, где частенько приходится переплачивать за паспорт. А азиатский футбольный рынок в этом плане наиболее привлекательный. За двести пятьдесят тысяч евро, которые заплатили за таджикского вратаря, даже в Первой лиге найти голкипера очень проблематично.
А что касается надёжности, то у них с Одоевским примерно равные показатели, но Даниил находится в аренде, по условиям которой он останется в Ростове после определённого количества сыгранных матчей, но за восемьсот тысяч евро. Есть ли смысл при всех равных переплачивать за Одоевского, когда есть ещё и третий вратарь босниец Ханкич?
Болейте за своих, а не против чужих!
Переход Ятимова из Истиклола в Ростов говорит о том, что у ростовчан после ухода Песьякова не настолько большой бюджет, чтобы искать усиление вратарской позиции в более сильных чемпионатах, тем более в РПЛ, где частенько приходится переплачивать за паспорт. А азиатский футбольный рынок в этом плане наиболее привлекательный. За двести пятьдесят тысяч евро, которые заплатили за таджикского вратаря, даже в Первой лиге найти голкипера очень проблематично.
А что касается надёжности, то у них с Одоевским примерно равные показатели, но Даниил находится в аренде, по условиям которой он останется в Ростове после определённого количества сыгранных матчей, но за восемьсот тысяч евро. Есть ли смысл при всех равных переплачивать за Одоевского, когда есть ещё и третий вратарь босниец Ханкич?
Болейте за своих, а не против чужих!