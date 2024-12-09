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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос мечтает сыграть за сборную Бразилии

вчера, 21:18

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью источнику высказался о возможности игры за сборную России после получения гражданства РФ.

Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита». Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодёжи, и главный тренер сборной знает, как их развивать — это шанс для них. Каждый должен быть на своём месте.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:24
Про него уже наверное забыли в Бразилии.
shlomo
shlomo
вчера в 22:22
И тут пролетит и там тоже.... вероятность такого очень большая.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:55
Понятно было что ему не сдалось за Россию играть и гражданство нужно было более Зениту!
Capral
Capral
вчера в 21:25
Думаю, еще немного под руководством Семака, и мечты останутся мечтами...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:21, ред.
Короче говоря "не нужна мне ваша сборная России"
Гость
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