Капитан «Зенита» Дуглас Сантос мечтает сыграть за сборную Бразилии

Защитник «Зенита» в интервью источнику высказался о возможности игры за сборную России после получения гражданства РФ .

Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита». Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодёжи, и главный тренер сборной знает, как их развивать — это шанс для них. Каждый должен быть на своём месте.