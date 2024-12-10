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Дуглас Сантос: «Думаю, что я на 50% русский»

сегодня, 10:06

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, получивший паспорт РФ, ответил на вопрос, считает ли он себе русским.

Думаю, что на 50 процентов. Виллиам (Оливерйа) здесь уже 13 лет, а я — пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

Я занимаюсь русским языком — многое понимаю. Его очень сложно изучать. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами.

Образ жизни в России очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, всё становится немного сложнее, тёмное время суток всё-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод, хотя зимы в России очень красивые! Ещё мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» — большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» — это наш дом.

Ранее Сантос сообщил, что мечтает сыграть за сборную Бразилии.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:48
- Как говорили в одном известном фильме: "Русскими не становятся - Русскими рождаются!" Иностранцам, к сожалению, этого не понять...
alexamit
alexamit
сегодня в 13:02
Если матерится по-русски, то действительно наш.
9xdpjve57vr6
9xdpjve57vr6
сегодня в 10:34
Так и надо было давать половину гражданства и полпаспорта.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:12
За километр видно что людоедом был
Гость
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