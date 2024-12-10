Пивоваров: «„Динамо“ не планирует много трансферов зимой»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном усилении команды этой зимой.

Наш состав конкурентен. Он по силе точно не ниже третьего среди клубов РПЛ . Много усилений не планируется, но трансферы будут. Мы не комментируем позиции. Но я думаю, что плюс-минус понятно, что нам необходимо улучшать игру в обороне. В течение ближайших дней мы объявим о продлении контракта с одним из основных футболистов. Я уже говорил, что у нас контрактный менеджмент осуществляется системно и заблаговременно. Все игроки продлены на длительный период, мы не находимся в ситуации, когда нас могут шантажировать окончанием контракта.