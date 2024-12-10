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Пивоваров: «„Динамо“ не планирует много трансферов зимой»

сегодня, 11:09

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном усилении команды этой зимой.

Наш состав конкурентен. Он по силе точно не ниже третьего среди клубов РПЛ. Много усилений не планируется, но трансферы будут. Мы не комментируем позиции. Но я думаю, что плюс-минус понятно, что нам необходимо улучшать игру в обороне. В течение ближайших дней мы объявим о продлении контракта с одним из основных футболистов. Я уже говорил, что у нас контрактный менеджмент осуществляется системно и заблаговременно. Все игроки продлены на длительный период, мы не находимся в ситуации, когда нас могут шантажировать окончанием контракта.

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Динамо М
Источник: tass.ru
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stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:39
...В течение ближайших дней мы объявим о продлении контракта с одним из основных футболистов....
Скорее всего речь идёт о бразильском полузащитнике Бителло. Слухи о его уходе из Динамо якобы по политическим мотивам, которые появились на прошлой неделе, наверняка связаны с желанием пересмотреть свою зарплату в сторону увеличения. Ведь на сегодня Бальбуэна, Чавес и Караскаль имеют зарплату выше чем Паоло. И если так, то это может послужить прецедентом для других легионеров. На мой взгляд было бы правильнее не пересматривать зарплату, а только увеличить премиальные за определённые достижения.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:43
Плюс - минус всё как у всех клубов , кроме Зенита ☝️😉
Гость
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