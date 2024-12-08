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Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за политической ситуации

сегодня, 00:26

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло обеспокоен тем, что конфликт между Россией и Украиной затянулся. Переходя в московский клуб в сентябре 2023 года, он был уверен, что ситуация разрешится быстрее.

Интерес к игроку проявляет «Ботафого» – в Бителло видят замену Тьяго Альмаде, который, вероятно, покинет бразильский клуб. Две недели назад «Ботафого» делал запрос, чтобы узнать, возможен ли трансфер хавбека.

Сам футболист склоняется к тому, чтобы вернуться на родину, он мечтает попасть в сборную Бразилии.

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