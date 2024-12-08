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Бителло отреагировал на слухи о возможном уходе из «Динамо»

вчера, 19:57

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о появившейся информации про возможный уход из клуба.

Ранее издание Globo сообщило, что футболист склоняется к тому, чтобы вернуться на родину, отмечая, что игрок обеспокоен затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

Я не обращаю внимание на то, что говорят в прессе. Я нахожусь здесь и играю, сконцентрирован на работе. У меня есть контракт.

Допускаю ли уход? Будем смотреть. Вижу ли себя в России в других клубах? Нет. Не знаю, что может произойти.

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