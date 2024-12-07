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Агент Виллиана Роши отреагировал на слухи об интересе к игроку из Бразилии

вчера, 13:32

Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на информацию о том, что к игроку проявляет интерес «Интернасьонал».

Это нормальная ситуация, когда большие клубы следят за большими игроками. Но Роша сосредоточен на ЦСКА. Сейчас он думает только о возвращении на поле в матчах чемпионата.

Напомним, Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл 18 матчей, в которых отметился 3 ассистами и получил 6 карточек (5 жёлтых и красную). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее агент Роши заявил, что его клиент один из лучших защитников в РПЛ.

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Все комментарии
8rmfnkghqdx8
8rmfnkghqdx8
вчера в 18:12
Домой не хочет?
gwtm6cw6g9b4
gwtm6cw6g9b4
вчера в 18:12
Аж целый Интернасьонал интересуется))
gyvt333bn6hs
gyvt333bn6hs
вчера в 18:11
Ну что, согласны что он лучший защитник рпл?
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:16
Армейский менеджмент один из самых эффективных в РПЛ и, если поступит приличное предложение, то клуб обязательно им воспользуется, а вместо Роши найдёт другого недорогого, но по своим СКИЛЛАМ))) не хуже Роши.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:42
Самая обыкновенная история - Роша хочет улучшить свой контракт с ЦСКА, вот его агент и старается. Интерес больших клубов к игроку красно-синих слишком сомнителен, не из той он ценовой категории. Так что, пусть сидит и не рыпается... А если будет предложение, заслуживающее внимания, ЦСКА обязательно рассмотрит...
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