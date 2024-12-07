Агент Виллиана Роши отреагировал на слухи об интересе к игроку из Бразилии

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вчера, 13:32

Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на информацию о том, что к игроку проявляет интерес «Интернасьонал».

Это нормальная ситуация, когда большие клубы следят за большими игроками. Но Роша сосредоточен на ЦСКА . Сейчас он думает только о возвращении на поле в матчах чемпионата.

Напомним, Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл 18 матчей, в которых отметился 3 ассистами и получил 6 карточек (5 жёлтых и красную). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.