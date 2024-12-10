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«Зенит» бесплатно подпишет нападающего «Ахмата» Садулаева

вчера, 13:35

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев летом перейдёт в «Зенит» на правах свободного агента, так как его контракт с грозненцами закончится в июне. Сейчас стороны обсуждают детали контракта, который будет подписан в ближайшее время. Отмечается, что Садулаев заинтересован в переходе в «Зенит» и считает, что ему по силам бороться за место в основном составе «сине-бело-голубых».

Напомним, 24-летний вингер является воспитанником грозненцев. В текущем сезоне Садулаев провёл 20 матчей, в которых забил 3 мяча, отдал 2 результативных передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, прервёт ли «Зенит» аренду защитника Ваньи Дркушича.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Зачем он Зениту.... если только для полировки лавочки.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:47
Придумал кто то эту утку. Не нужен он в Зените.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:39
Вот это правильно. Надо третью команду собирать уже
drug01
drug01
вчера в 13:37
Все рвутся в Зенит, почему???
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