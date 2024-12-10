«Зенит» бесплатно подпишет нападающего «Ахмата» Садулаева

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вчера, 13:35

Полузащитник «Ахмата» и сборной России летом перейдёт в «Зенит» на правах свободного агента, так как его контракт с грозненцами закончится в июне. Сейчас стороны обсуждают детали контракта, который будет подписан в ближайшее время. Отмечается, что Садулаев заинтересован в переходе в «Зенит» и считает, что ему по силам бороться за место в основном составе «сине-бело-голубых».

Напомним, 24-летний вингер является воспитанником грозненцев. В текущем сезоне Садулаев провёл 20 матчей, в которых забил 3 мяча, отдал 2 результативных передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, прервёт ли «Зенит» аренду защитника Ваньи Дркушича.