Нападающий «Краснодара» может перейти в «Пари НН»

«Пари НН» может арендовать нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова. В приглашении игрока заинтересован главный тренер нижегородцев Виктор Ганчаренко.
Напомним, Кокшаров — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл за основу «быков» два матча в Кубке России. За дублирующий состав (Вторая лига) россиянин провёл четыре игры, в которых отметился забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» близок к приобретению нападающего «Динамо».