Нападающий «Краснодара» может перейти в «Пари НН»

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сегодня, 11:10

«Пари НН» может арендовать нападающего «Краснодара» . В приглашении игрока заинтересован главный тренер нижегородцев Виктор Ганчаренко.

Напомним, Кокшаров — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл за основу «быков» два матча в Кубке России. За дублирующий состав (Вторая лига) россиянин провёл четыре игры, в которых отметился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» близок к приобретению нападающего «Динамо».