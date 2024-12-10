Агент Николсона: «Новости о возможном уходе Шамара из „Спартака“ — слухи»

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вчера, 14:10

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» и сборной Ямайки , сообщил, что игрок не покинет «красно-белых».

Новости о возможном уходе Николсона из «Спартака» — просто слухи. Наверное, некоторые люди очень не любят его. Каждое трансферное окно одно и то же — отправляют его из «Спартака».

В текущем сезоне Николсон сыграл за «красно-белых» 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Николсон стал «Амбассадором превосходства» на Ямайке.