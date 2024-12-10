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Агент Николсона: «Новости о возможном уходе Шамара из „Спартака“ — слухи»

вчера, 14:10

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» и сборной Ямайки Шамара Николсона, сообщил, что игрок не покинет «красно-белых».

Новости о возможном уходе Николсона из «Спартака» — просто слухи. Наверное, некоторые люди очень не любят его. Каждое трансферное окно одно и то же — отправляют его из «Спартака».

В текущем сезоне Николсон сыграл за «красно-белых» 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Николсон стал «Амбассадором превосходства» на Ямайке.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:20
Ещё одна пиявка на теле Спартака от которой фиг избавишься
lotsman
lotsman
вчера в 17:19
Сейчас, в зимний перерыв, слухов много будут запускать.
Сп62
Сп62
вчера в 16:59
Не захочет уходить - не выгонишь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:36
Пришло время трансферных уток. Ненавижу эту пору межсезонья...
Гость
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