ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьёвки отбора ЧМ-2026

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сегодня, 19:42

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожаловалась в Международную федерацию футбола ( ФИФА ) и Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) из-за того, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым не является частью Украины.

На официальном сайте ФИФА опубликовано видео о процедуре жеребьевки отборочного турнира ЧМ -2026.

В нем говорят о сборных, которые не могут встретиться друг с другом по политическим причинам.

На продемонстрированной карте Крымский полуостров не обозначен украинским.