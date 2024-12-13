ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьёвки отбора ЧМ-2026

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым не является частью Украины.
На официальном сайте ФИФА опубликовано видео о процедуре жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026.
В нем говорят о сборных, которые не могут встретиться друг с другом по политическим причинам.
На продемонстрированной карте Крымский полуостров не обозначен украинским.