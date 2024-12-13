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ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьёвки отбора ЧМ-2026

сегодня, 19:42

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым не является частью Украины.

На официальном сайте ФИФА опубликовано видео о процедуре жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026.

В нем говорят о сборных, которые не могут встретиться друг с другом по политическим причинам.

На продемонстрированной карте Крымский полуостров не обозначен украинским.

ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьёвки отбора ЧМ-2026

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Украина
Источник: sport24.ru
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