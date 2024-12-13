Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

Возраст Мукоко из «Боруссии» был подделан в детстве. Ему 24 года, а не 20

сегодня, 19:04

Появились скандальные подробности о возрасте нападающего «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко, который выступает на правах аренды за «Ниццу». Об этом рассказал отец футболиста, потому что побоялся дать ложные показания под пресягой.

Юссуфа не является моим биологическим сыном и сыном моей жены. Он также не родился 20/11/2004 в Яунде, Камерун. На самом деле он родился 19/07/2000. Его сделали на четыре года моложе. Но он был зарегистрирован как родившийся 20/11/2004.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Обращение Мбаппе по долгу ПСЖ перед ним было отклонено
Вчера, 20:18
ОфициальноДело о подозрении в изнасиловани, которое связывали с Мбаппе, закрыли
Вчера, 12:18
Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе
11 декабря
Моуриньо: «Не хочу понижения „Ман Сити“ в классе, мне нужна справедливость»
10 декабря
Мбаппе высказался по поводу скандала в Швеции
08 декабря
Игроки «Крыльев Советов» недовольны тем, что клуб поздравил «Акрон»
07 декабря
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:28
Так делают очень много спортсменов, не только футболисты. Оттуда и конкретный спад формы в 34-35, у кого реальный возраст, до 37-38 играет на уровне.
KSY24
KSY24
сегодня в 19:19
А может ему и тридцатник.. У дикарей мутные схемы
drug01
drug01
сегодня в 19:11
Это часто бывает... В разных командах
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:10
Щас цена его сразу упадет вдвое)
А так для негров таких это обычное дело. Мбаппе уже под 40 точно, сил нет из офсайда выйти))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 