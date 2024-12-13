Возраст Мукоко из «Боруссии» был подделан в детстве. Ему 24 года, а не 20

1734105868

сегодня, 19:04

Появились скандальные подробности о возрасте нападающего «Боруссии» Дортмунд , который выступает на правах аренды за «Ниццу». Об этом рассказал отец футболиста, потому что побоялся дать ложные показания под пресягой.