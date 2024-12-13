Возраст Мукоко из «Боруссии» был подделан в детстве. Ему 24 года, а не 20

Появились скандальные подробности о возрасте нападающего «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко, который выступает на правах аренды за «Ниццу». Об этом рассказал отец футболиста, потому что побоялся дать ложные показания под пресягой.
Юссуфа не является моим биологическим сыном и сыном моей жены. Он также не родился 20/11/2004 в Яунде, Камерун. На самом деле он родился 19/07/2000. Его сделали на четыре года моложе. Но он был зарегистрирован как родившийся 20/11/2004.
А так для негров таких это обычное дело. Мбаппе уже под 40 точно, сил нет из офсайда выйти))
А так для негров таких это обычное дело. Мбаппе уже под 40 точно, сил нет из офсайда выйти))