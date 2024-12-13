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Рождественская вечеринка сотрудников «Ливерпуля» завершилась обыском

сегодня, 21:29

Источник передает, что в четверг вечером в Ливерпульском соборе было организовано «роскошное» мероприятие, которое посетили примерно 500 работников клуба. Оно было прервано после того, как возникла чрезвычайная ситуация, потребовавшая вмешательства врачей.

Отмечается, что вследствие ЧП появились опасения, что на вечеринке принимаются наркотики. В результате проверки туалетов были обнаружены пустые миниатюрные пакетики, которые часто используются для хранения запрещенных веществ. Было принято решение не продолжать мероприятие.

В конечном итоге выяснилось, что чрезвычайное происшествие не было связано с употреблением наркотиков, а пострадавший сотрудник был доставлен в больницу и сейчас чувствует себя хорошо.

Предполагается, что на вечеринке не было ни главного тренера Арне Слота, ни футболистов «Ливерпуля».

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shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:15
...тут много места для закладок, так просто сразу и не найдёшь!
500 человек раскумарились бы ,весельчак!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:54
В общем "оттянулись" на этом корпоративе по полной...)
adekvat
adekvat
сегодня в 21:49
Пакетики из под витаминов как пить дать.
Capral
Capral
сегодня в 21:37
Пить надо меньше, или закусывать лучше...
Гость
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