Рождественская вечеринка сотрудников «Ливерпуля» завершилась обыском

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сегодня, 21:29

Источник передает, что в четверг вечером в Ливерпульском соборе было организовано «роскошное» мероприятие, которое посетили примерно 500 работников клуба. Оно было прервано после того, как возникла чрезвычайная ситуация, потребовавшая вмешательства врачей.

Отмечается, что вследствие ЧП появились опасения, что на вечеринке принимаются наркотики. В результате проверки туалетов были обнаружены пустые миниатюрные пакетики, которые часто используются для хранения запрещенных веществ. Было принято решение не продолжать мероприятие.

В конечном итоге выяснилось, что чрезвычайное происшествие не было связано с употреблением наркотиков, а пострадавший сотрудник был доставлен в больницу и сейчас чувствует себя хорошо.

Предполагается, что на вечеринке не было ни главного тренера , ни футболистов «Ливерпуля».