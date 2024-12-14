Вратарь «Ювентуса» летом отказался от перехода в «Ливерпуль»

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сегодня, 18:36

Агент Карло Альберто Беллони, представляющий интересы вратаря «Ювентуса» , сообщил источнику о том, что летом они отказались от трансфера в «Ливерпуль», чтобы перейти в туринский клуб.

Перед началом текущего сезона «бьянконери» арендовали футболиста у «Монцы» с возможностью выкупа. В нынешней кампании голкипер провёл в составе «Юве» 15 матчей во всех турнирах, пропустив 10 голов и в 9 играх сыграв «на ноль».