«Ливерпуль» заказывает подарки на Новый год. После контракта с Салахом нужен форвард

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09 декабря 2024, 19:31

Нуньес не справляется в центре атаки.

Дарвина подводит нестабильность

Уругваец начал публиковать посты о «Ливерпуле», когда сорвались переговоры с другими клубами. Но Дарвин хотел покинуть «красных», просто не получилось. У него были сложные профессиональные отношения с Клоппом. Юрген сделал всё, чтобы дорогой форвард – у «Бенфики» забрали Нуньеса за 85 млн евро, остался в команде и разыгрался. Но даже у Слота не получается превратить уругвайца в нового Луиса Суареса.

В молодости мастер укусов тоже промахивался, но характер тех ошибок отличался от ляпов Нуньеса. Дарвин слишком редко радует голами, чтобы назвать его эффективной «девяткой» для лидера сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Его мяч помог обыграть «Лейпциг», но в Англии у центрального форварда «Ливерпуля» один гол в семи последних поединках. И нет альтернативы, ведь португальский нападающий Жота давно в лазарете.

Слот может поставить на острие Гакпо, но голландца предпочитают использовать в роли левого инсайда. А левый вингер из Колумбии Диас тоже нестабилен, как и Нуньес. Сейчас в мире кризис на позиции левых крайних форвардов. Непросто найти человека на позицию. «Ливерпуль» умудряется всюду лидировать, хотя из группы атаки нет вопросов лишь к ветерану Салаху. Говорят, что Мохамед передумал и останется в команде.

Логичный вывод после успешного отрезка. Салах в борьбе за «Золотой мяч», можно договориться о новом контракте на два года. Но ветерану нужна поддержка. Следующий сезон начнет 33-летний крайний форвард, а это солидный возраст для человека, которому важны рывки и забеги. Салах в шикарной форме, чего не скажешь обо всех его напарниках в атаке. Все они неплохие игроки, но нет феноменальной игры.

Боссы «Ливерпуля» не хотят тратиться

Планировали продать Нуньеса в «Челси» в прошлом ещё при Клоппе. Тогда Боэли скупал всех подряд и мог выдать за Дарвина большие деньги. Но сделка сорвалась. Теперь уругвайца оценивают в 65 миллионов евро, поскольку ему всего двадцать пять лет. Но пусть покажут клуб, где готовы столько вывалить за невероятно нестабильного форварда. Владельцы «Ливерпуля» из США показали Слоту, что не дадут денег на трансферы.

Даже с предложением новых контрактов ван Дейку и Салаху затянули, поскольку мечтают сэкономить. Хотя в клуб вернулся мастер крутых сделок Майкл Эдвардс, директору придется убеждать заокеанских хозяев «Ливерпуля» в необходимости трансферов. Они не замечают, что в заявке видны проблемные места в резерве, а самый очевидный прокол – в центре нападения. Можно пройти сезон с Дарвином и Жотой, но нужна суперзвезда.

Фирмино идеально вписывался, ведь Мане и Салах играли на невероятном уровне вместе с Роберто. Но стоило переместить бразильца в сборную, где Неймар и другие вингеры не показывали такой стабильный футбол – сразу ничего не выигрывали. «Ливерпуль» всегда ориентировался на системную игру, поэтому Гравенберх и МакАллистер так хорошо вписались. Ребята из «Аякса» и «Брайтона» подходят для игры с четкой структурой.

Но в центре атаки нужен человек с фантазией. Нуньесу проще забить из сложной позиции, чем с линии ворот. Но если Слот не сможет на решающем отрезке сезона добиться от Дарвина высокой результативности, то придется с ним расстаться. Причем сейчас Арне и руководители «Ливерпуля» в положении Артеты из прошлого. Микель до сих пор не признал, что ему нужен свой Холанд, «Арсенал» частенько теряет очки в АПЛ .

«Ливерпуль», где точно устанет Салах и не сможет выручить голевыми передачами Александер-Арнольд, должен подумать об усилении. Вот только очень сложно найти подходящего форварда на зимнем трансферном рынке. Пожалуй, ни один из кандидатов, которых рассматривают скауты, не придет в январе. Огромная проблема, ведь заметно, что у «Ливерпуля» есть заряд, который будет затухать после новых сложнейших матчей.

Есть надёжные и рискованные варианты

Понятно, что Салаху удобнее всего с форвардом, который уступает место для голевых атак Мохамеда. Логично искать не только эгоистов, но и вторых нападающих с высокой результативностью. Сразу обратили внимание на Мармуша. Омар из «Айнтрахта» – напарник Салаха по сборной Египта, его будет просто убедить. Вот только растет стоимость трансфера. Нападающий забил 13 голов и сделал 7 ассистов в Бундеслиге, он в шикарной форме.

Кроме Омара, невероятный футбол показал Дьёкереш. Но на снайпера из «Спортинга» охотятся многие большие клубы, шведа будет непросто мотивировать выбрать именно «Ливерпуль». Особенно до развязки сезона. Виктор заявлял, что хочет остаться в «Спортинге» до лета. Кроме зарубежных вариантов, «красные» просматривают форвардов из АПЛ . Козырем каждого такого кандидата является полная адаптация к высшему дивизиону.

Первым в рейтингах идет Исак. Нападающий «Ньюкасла» играет в сборной Швеции как раз с Дьёкерешем, не мешает напарнику забивать голы. В составе «сорок» у Александера несколько другие задачи, 25-летний снайпер создал 6 мячей и сделал 3 ассиста в АПЛ . И общая результативность не впечатляет. Сможет ли Исак добавить в составе «Ливерпуля»? Не является ли подписание шведа дубляжом трансфера рослого Коди Гакпо?

В чемпионате Англии могут много забивать не только центральные форварды. С Холандом соперничают Салах и Палмер, правый вингер и атакующий хавбек соответственно. Африканец Висса из «Брентфорда» на слуху, но ему 28 лет, парочка дублей не значит, что этот нападающий вырос до уровня «Ливерпуля». В этом одна из проблем. Даже Дьёкереш и Мармуш не проверены на настолько высоком уровне, нет готового человека уровня Кейна.

Харри вряд ли переберется в «Ливерпуль» в обозримом будущем. Про Холанда тоже всё понятно. Выберет «Реал» в ближайшие годы, если решит покинуть «Манчестер Сити». Слот всегда может поставить на неожиданного героя, но вряд ли канадец Дэвид из «Лилля» или итальянец Ретеги из «Аталанты» готовы разрывать всех в составе «Ливерпуля». Однако ставку надо сделать обязательно, ведь Нуньесу дают шансы, которыми он не пользуется.