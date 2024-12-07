7 футболистов, от которых Луис Энрике в первую очередь избавился в «Барселоне». Где они сейчас

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07 декабря 2024, 16:00

Один из них работает тренером в Серии А.

Луис Энрике присоединился к «Барселоне» летом 2014 года, про его успехи в клубе рассуждать не будем – разве что можно вспомнить, что тренер провёл три года на «Камп Ноу», выиграл девять трофеев, включая два чемпионских титула и Лигу чемпионов. Давайте вспомним первых футболистов, которых он решил продать.

Сеск Фабрегас

Фабрегас был первым игроком «Барселоны», которого Энрике отпустил, поскольку испанский тренер стремился изменить структуру игры в середине поля. Держать Сеска на скамейке не было смысла, слишком уж он дорогостоящий футболист, да и сам Фабрегас хотел играть. Несмотря на то, что бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу хотел сохранить Фабрегаса, полузащитник всё же решил уйти из клуба. Его переход в «Челси» в Англии приняли плохо, ведь ранее испанец был капитаном «Арсенала», но для самого Сеска трансфер оказался положительным в плане трофеев, ведь он в составе лондонцев выиграл Премьер-Лигу и Кубок лиги в свой первый же сезон в новом клубе. Затем было ещё одно чемпионство, победа в Лиге Европы и Кубке Англии.

Сейчас Фабрегасу 37 лет, он начал тренерскую карьеру и сейчас возглавляет «Комо», который занимает 18-е место в Серии А. Скоро Сеск может шокировать всю Италию, подписав очень старого полузащитника.

Джонатан дос Сантос

Мексиканский полузащитник провел 28 матчей за «Барселону», но был продан в «Вильярреал» вскоре после прихода Энрике в 2014 году. У дос Сантоса были приятные отрезки игры в Ла Лиге, но пик популярности он провёл, играя в США за «Лос-Анджелес Гэлакси» в период с 2017 по 2021 год. После того, как его контракт с американским клубом истёк, мексиканский игрок вернулся в родную страну, чтобы присоединиться к клубу «Америка», где он выступает и по сей день. Впрочем, у себя в стране Джонатан считается настоящей звездой, ведь успел засветиться в топе мирового футбола, пусть и на короткое время.

Исаак Куэнка

Несмотря на то, что контракт с «Барселоной» был рассчитан до 2015 года, клуб достиг соглашения с Куэнкой о расторжении на год раньше.

Вингер на правах свободного агента присоединился к «Депортиво», но пробыл там всего один год. На протяжении всей своей карьеры Куэнка редко задерживался на одном месте надолго и в конце концов завершил свою игровую карьеру в 2021 году из-за травмы колена, полученной во время игры в Японии. В настоящее время 33-летний мужчина тренирует юных футболистов, но хочет поработать на более высоком уровне в будущем.

Алексис Санчес

В составе каталонцев тогда были Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Что оставалось делать Энрике? После трёх лет в клубе чилиец покинул «Барселону» в 2014-м и присоединился к «Арсеналу» — «канониры» заплатили чуть менее 32 миллионов фунтов стерлингов.

Санчес провёл свои лучшие годы, играя на «Эмирейтс», и он до сих пор сожалеет, что ушёл затем в «Манчестер Юнайтед». 35-летний футболист вернулся в «Удинезе» летом на правах свободного агента, но ещё не выходил на поле из-за травмы икроножной мышцы.

Ойер Оласабаль

Испанский вратарь провёл более 120 матчей за «Барселону Б», но за главную команду сыграл лишь два раза. Был продан Энрике в «Гранаду» в 2014 году. Как и в «Барселоне», Оласабаль преимущественно использовался в качестве резервного вратаря на протяжении всей своей карьеры. Сейчас ему 35 лет, и в настоящее время он играет за футбольный клуб «Андорра» в третьем дивизионе Испании.

Кейррисон

Несомненно, это одно из худших приобретений, которые когда-либо делала «Барселона». Нападающий был подписан из «Палмейраса» в 2009 году за 13 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что Пеп Гвардиола вообще не хотел его видеть.

Клуб решил подписать его. Он уйдёт в аренду. Я не буду рассчитывать на него в этом сезоне.

В конце концов, Кейррисон не сыграл ни одного матча за «Барселону», и его контракт был расторгнут вскоре после прихода Энрике. Каждый сезон он уходил в аренду в новый клуб и каждый раз проваливался там. Затем вернулся в Бразилию. Потом последовал вояж в португальскую «Ароку», где Кейррисон провалился полностью и окончательно. После чего игрок вернулся на родину насовсем. Переход в «Барселону» стал началом конца карьеры Кейррисона.

Сейчас ему 36 лет, без клуба, однако готов вернуться в футбол, если позовут. Но можно быть уверенным, что никто больше не пригласит Кейррисона.

Боян Кркич

Его переход из «Барселоны» в «Сток Сити» вызвал удивление, однако Бояну очень нравилось играть за эту команду..

Для меня «Сток» — это мой второй дом. Это место, где я наслаждался футболом больше всего. Моё любимое воспоминание — когда они впервые спели моё имя, весь стадион спел. Они пели моё имя, потому что уважали меня, они любили меня. С того дня, как я приехал туда, у меня была особая связь с этим местом.