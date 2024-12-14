«Наполи» в гостях обыграл «Удинезе»

1734202470

вчера, 21:54

«Удинезе» потерпел поражение от «Наполи» в матче 16-го тура Серии А (1:3).

На 22-й минуте Флориан Товен не реализовал пенальти, но смог вскоре отправить мяч в ворота, получив его в штрафной на подборе. Ромелу Лукаку на 50-й сравнял счёт. На 76-й автогол Лаутаро Джанетти позволил неаполитанцам выйти вперёд, а Андре-Франк Замбо Ангисса на 81-й увеличил преимущество гостей.

«Удинезе» занимает 9-е место в чемпионате Италии (20 очков). «Наполи» идёт 2-м (35 баллов).