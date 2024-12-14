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«Наполи» в гостях обыграл «Удинезе»

вчера, 21:54
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Удинезе» потерпел поражение от «Наполи» в матче 16-го тура Серии А (1:3).

На 22-й минуте Флориан Товен не реализовал пенальти, но смог вскоре отправить мяч в ворота, получив его в штрафной на подборе. Ромелу Лукаку на 50-й сравнял счёт. На 76-й автогол Лаутаро Джанетти позволил неаполитанцам выйти вперёд, а Андре-Франк Замбо Ангисса на 81-й увеличил преимущество гостей.

«Удинезе» занимает 9-е место в чемпионате Италии (20 очков). «Наполи» идёт 2-м (35 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
...Я как чувствовал, надо Вини выпускать и скорей всего выпустят для результата, а игра весёлая, для такого Реала, но не для участия в Лиге Ч...!!!
матос
матос
вчера в 23:15
Абсолютно стандартный итог для слабой команды. Неаполь в разы сильнее и их победа неудивительна.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:56
Удачи Реалу!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
...всё старина,проехали,всё ок! Я на йогу,настрой на "Реал"!
...стоп,опять шучю,за чаем Я ,покедова !!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:47
Ну как это кого? ХвЫчку, кого же еще.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:39
....постой,а кого ты клоуном назвал?!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38
...об отсутствии погремушки -77, я представил на секунду,что чел всё бросил и улетел на выборы,мне кажется он и в политике тот ещё...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:36
Ты о чём?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:34
...да,сегодня с юмором не очень, хотя какой тут юмор,серьёзное событие,южные границы наши! Ладно,зайду как нибудь в другой раз!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:31
Понятия не имею. Много чести для этого клоуна, чтобы им еще интересоваться)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:31
Наполи на классе.
начали матч вяло...но быстро взялись за ум и победили.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:25
...Минхерц, а ты не в курсе, погремушка на выборах был...!!!
"Избирательная коллегия выбрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии в первом же туре. За него проголосовали 224 депутата. 53-летний бывший футболист «Алании» и «Манчестер Сити», член партии «Сила народа», выдвинутый правящей партии «Грузинская мечта»". 14.12.2024 г.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:17
Ожидаемо, лидер победил середняка...
Capral
Capral
вчера в 22:04
Никогда не понимал игру в линию, но еще больше- не понимаю команды не умеющие играть в штучный офсайд, но всё равно играющие. Первый и третий голы Наполи, именно в таком стиле и были забиты. Ну почему не сыграть с последним защитником, если твоя команда не способна держать линию? Позволить тяжеловесному Лукаку, пробежать 40 метров, по прямому коридору, безприпятственно и продолжать также играть- невероятная глупость. Ну и конечно, бросилось в глаза отсутствие погремушки-77. Совсем другая игра. Никто не переигрывает и не передeрживает мяч, никто не тормозит атаку своим идиотским дриблингом. Даже Лукaку почувствовал себя независимым в атаке. Я думаю, еще немного и Конте окончательно перейдет на игру без этого клоуна...
drug01
drug01
вчера в 22:03
Отличный результат, хорошая игра
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