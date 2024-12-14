«Удинезе» потерпел поражение от «Наполи» в матче 16-го тура Серии А (1:3).
На 22-й минуте Флориан Товен не реализовал пенальти, но смог вскоре отправить мяч в ворота, получив его в штрафной на подборе. Ромелу Лукаку на 50-й сравнял счёт. На 76-й автогол Лаутаро Джанетти позволил неаполитанцам выйти вперёд, а Андре-Франк Замбо Ангисса на 81-й увеличил преимущество гостей.
«Удинезе» занимает 9-е место в чемпионате Италии (20 очков). «Наполи» идёт 2-м (35 баллов).
...стоп,опять шучю,за чаем Я ,покедова !!!
...стоп,опять шучю,за чаем Я ,покедова !!!
начали матч вяло...но быстро взялись за ум и победили.
начали матч вяло...но быстро взялись за ум и победили.
"Избирательная коллегия выбрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии в первом же туре. За него проголосовали 224 депутата. 53-летний бывший футболист «Алании» и «Манчестер Сити», член партии «Сила народа», выдвинутый правящей партии «Грузинская мечта»". 14.12.2024 г.
"Избирательная коллегия выбрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии в первом же туре. За него проголосовали 224 депутата. 53-летний бывший футболист «Алании» и «Манчестер Сити», член партии «Сила народа», выдвинутый правящей партии «Грузинская мечта»". 14.12.2024 г.