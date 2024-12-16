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Вирц близок к продлению контракта с «Байером»

сегодня, 12:09

Полузащитник Флориан Вирц продолжит выступать за «Байер».

По данным источника, футболист подпишет новый контракт с «фармацевтами» до лета 2027 года.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:36
...по мужицки прости,понимаю,но Витюня ,давай считать как юмор, ты же уже знаешь меня,Я без юмора,что ты без футбола,как в народе говорят :"...считай что выпил...!" Ну,чтобы....!!!
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 13:57
А другое и не звало...)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:56
Дружище не трави душу.))) Ты же знаешь- я сейчас в завязке, врачи не разрешают. Очень страдаю без спиртного... Другой раз, так хочется нажраться. Полный бар спиртного- на любой вкус, а пить не могу. Всё для гостей скупал, а про себя не подумал...
pvx2p776gkbs
pvx2p776gkbs
сегодня в 13:55
А по окончанию контракта отправится на пенсию....
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:53
Нагель много допустил ошибок и эта не единственная. Я неоднократно уже писал о том, что, Нагель натворил в той игре, и, именно он- главный виновник поражения. Неназначенный пенальти- уже было следствием, но не причиной неудачи...

Вирц в Баварию? Вполне возможно, но по стилю, Бавария резко отличается от Байера и ответственность там больше. Но он продлил контракт с Байером, значит в ближайшее время о Баварии можно забыть, а там, возможно, уже и тренер поменяется...
Вещий
Вещий
сегодня в 13:51
Молодец что остался и не клюнул на другое....
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:44, ред.
...Старина ,ты вернул меня в буйную молодость где без хорошего,
крепкого портвешка ( плавленного сырка Волна + булочки за 7коп.)
ни одни выходные, матчи,днюхи,проводы,встречи, не
проходили, но были и по серьёзные события,там хорошая борматуха превращалась в хорошее вино...! Так выпьем за созренание и качество святого напитка!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:35
а я думаю, что Вирц хочет перейти в Баварию.
и это идеальный вариант для всех, и сборной тоже. надеюсь, скоро так и будет!
хочется увидеть их связку с Мусиалой в Баварии))))
на Евро 2024 по играм в сборной была видна химия между ними.
прямо интуитивно взаимодействия.
в матче против Испании Нагельсманн совершил чудовищную ошибку.
тренер оставил Вирца на лавке и выпустив бестолкового Сане.
а после замены игра немцев преобразилась, они сравняли счет и уверенно переигрывали Испанию во втором тайме именно благодаря взаимодействию Мусиалы и Вирца
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Приветствую!!!
Да, Вы правы, но я не об этом. Я о том, что никуда он не перешел- ни в Реал, ни в МС, как, якобы ожидалось и анонсировалось. Уверяю Вас, он, с великим удовольствием перешел бы или в Реал или в МС, но никто не зовёт, и так скоро не позовёт... Как я уже писал- он не подходит по стилю игры- ни тем, ни этим. В Байере, да, или даже в Баварии, но тоже нескоро. Точно также, как писалось, что Алонсо- вот вот, уже завтра готов сменить Анчи в Реале!!!

Как говорл Иван Васильевич, в бессмертной Классике: "Обывательские разговорчики"!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:20
Вирц сам выбирает путь, по которому пойдёт его дальнейшая карьера, Пока он может быть лишь первым на деревне. А дальше будет видно... Впереди ещё есть очень много времени.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:08
Приветствую! В первую очередь мне кажется надо похвалить менеджмент фармацевтов. Продление контракта это думаю в первую очередь коммерческая составляющая. Иначе летом 2025 года его бы могли купить ниже его стоимости. А у уж зимой 2026 года он мог вести переговоры с любым клубом. А так они себя обезапасили от убытков. Это моё мнение.
Capral
Capral
сегодня в 12:56
Кто бы сомневался. И где Реал и МС- с их предложениями??? Ну вот и ответ. Конечно Байеру он нужен, а Грандам нет. Пусть созреет, для таких клубов, тогда и разговор будет. А так, Реал, МС- пустые разговоры, как и предполагалось...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:52
Думаю зп подняли ему, что правильно конечно!))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
....и как классно подмеченно :...Ещё Один....!!! "...Ещё не каждому дадут!!!
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 12:39
...мысли на двоих,рэспект!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:38
...а сейчас немец полезнее немцам (сорян за тавтоногию) и потом
Флориан не Кросс с дирижёрской палочкой в Мадриде пока не стравится,тяжелая...!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:37
Немец должен играть в Германии...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:22
еще один, который не взял футболку Реала))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:18
Совершенно правильное решение. В любом случае это хороший ход с обеих сторон.
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