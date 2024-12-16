Вирц близок к продлению контракта с «Байером»

Полузащитник Флориан Вирц продолжит выступать за «Байер».
По данным источника, футболист подпишет новый контракт с «фармацевтами» до лета 2027 года.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.
Полузащитник Флориан Вирц продолжит выступать за «Байер».
По данным источника, футболист подпишет новый контракт с «фармацевтами» до лета 2027 года.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.
Да, Вы правы, но я не об этом. Я о том, что никуда он не перешел- ни в Реал, ни в МС, как, якобы ожидалось и анонсировалось. Уверяю Вас, он, с великим удовольствием перешел бы или в Реал или в МС, но никто не зовёт, и так скоро не позовёт... Как я уже писал- он не подходит по стилю игры- ни тем, ни этим. В Байере, да, или даже в Баварии, но тоже нескоро. Точно также, как писалось, что Алонсо- вот вот, уже завтра готов сменить Анчи в Реале!!!
Как говорл Иван Васильевич, в бессмертной Классике: "Обывательские разговорчики"!
Да, Вы правы, но я не об этом. Я о том, что никуда он не перешел- ни в Реал, ни в МС, как, якобы ожидалось и анонсировалось. Уверяю Вас, он, с великим удовольствием перешел бы или в Реал или в МС, но никто не зовёт, и так скоро не позовёт... Как я уже писал- он не подходит по стилю игры- ни тем, ни этим. В Байере, да, или даже в Баварии, но тоже нескоро. Точно также, как писалось, что Алонсо- вот вот, уже завтра готов сменить Анчи в Реале!!!
Как говорл Иван Васильевич, в бессмертной Классике: "Обывательские разговорчики"!
Вирц в Баварию? Вполне возможно, но по стилю, Бавария резко отличается от Байера и ответственность там больше. Но он продлил контракт с Байером, значит в ближайшее время о Баварии можно забыть, а там, возможно, уже и тренер поменяется...
Вирц в Баварию? Вполне возможно, но по стилю, Бавария резко отличается от Байера и ответственность там больше. Но он продлил контракт с Байером, значит в ближайшее время о Баварии можно забыть, а там, возможно, уже и тренер поменяется...