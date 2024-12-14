«Борнмут» хочет заключить новый контракт с Ираолой

1734170358

сегодня, 12:59

«Борнмут» хочет заключить новый контракт со своим главным тренером из-за опасений, что на него могут претендовать другие команды АПЛ .

Ираола возглавил английский клуб в июле 2023 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года. Под руководством 42-летнего испанца «Борнмут» провёл 60 матчей (24 победы, 12 ничьих и 24 поражения). После пятнадцати туров «вишни» занимают восьмую позицию в турнирной таблице АПЛ .

Ранее сообщалось, что «Борнмут» хочет усилиться защитником «Реала».