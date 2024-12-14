«Борнмут» хочет заключить новый контракт с Ираолой

«Борнмут» хочет заключить новый контракт со своим главным тренером Андони Ираолой из-за опасений, что на него могут претендовать другие команды АПЛ.
Ираола возглавил английский клуб в июле 2023 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года. Под руководством 42-летнего испанца «Борнмут» провёл 60 матчей (24 победы, 12 ничьих и 24 поражения). После пятнадцати туров «вишни» занимают восьмую позицию в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» хочет усилиться защитником «Реала».
Контракт до 2026 года дает ощущение стабильности, но в условиях конкурентного рынка АПЛ, где всегда есть риск потерять успешного специалиста, важно закрепить успех заранее. Продление соглашения не только защитит интересы клуба, но и покажет игрокам и болельщикам уверенность руководства в выбранном пути. Это также может стать дополнительным стимулом для самого тренера продолжать совершенствоваться и добиваться новых высот вместе с командой.
Контракт до 2026 года дает ощущение стабильности, но в условиях конкурентного рынка АПЛ, где всегда есть риск потерять успешного специалиста, важно закрепить успех заранее. Продление соглашения не только защитит интересы клуба, но и покажет игрокам и болельщикам уверенность руководства в выбранном пути. Это также может стать дополнительным стимулом для самого тренера продолжать совершенствоваться и добиваться новых высот вместе с командой.