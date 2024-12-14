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«Борнмут» хочет заключить новый контракт с Ираолой

сегодня, 12:59

«Борнмут» хочет заключить новый контракт со своим главным тренером Андони Ираолой из-за опасений, что на него могут претендовать другие команды АПЛ.

Ираола возглавил английский клуб в июле 2023 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года. Под руководством 42-летнего испанца «Борнмут» провёл 60 матчей (24 победы, 12 ничьих и 24 поражения). После пятнадцати туров «вишни» занимают восьмую позицию в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» хочет усилиться защитником «Реала».

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сегодня в 13:53
Продление контракта с Андони Ираолой – это стратегически важное решение для «Борнмута». За короткий срок испанский специалист сумел наладить игру команды и вывести её на стабильный уровень. Заняв восьмое место после 15 туров, «вишни» демонстрируют уверенный футбол, что является заслугой как игроков, так и тренерского штаба во главе с Ираолой.

Контракт до 2026 года дает ощущение стабильности, но в условиях конкурентного рынка АПЛ, где всегда есть риск потерять успешного специалиста, важно закрепить успех заранее. Продление соглашения не только защитит интересы клуба, но и покажет игрокам и болельщикам уверенность руководства в выбранном пути. Это также может стать дополнительным стимулом для самого тренера продолжать совершенствоваться и добиваться новых высот вместе с командой.
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