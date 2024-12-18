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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Бюджет самого богатого клуба Первой лиги составляет 2,55 миллиарда рублей

сегодня, 14:05

Стало известно, что средний бюджет клуба Первой лиги составляет 831 миллион рублей. Во Второй лиге А — 206 миллионов рублей. Во Второй лиге Б 77 миллионов рублей.

Годовой бюджет самого богатого клуба Первой лиги — 2 миллиарда 550 миллионов рублей, а самый минимальный клубный бюджет составляет 157 миллионов рублей. Во Второй лиге А максимальный клубный бюджет — 442 миллиона рублей, а минимальный — 65 миллионов рублей. Во Второй лиге Б максимальный клубный бюджет — 200 миллионов рублей, минимальный — 20 миллионов рублей.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 14:54
Думаю что это все более менее официально... хотя по факту скорее всего другие циферки....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:49, ред.
С максимальными пожалуй можно согласиться, а вот озвученные минимальные бюджеты футбольных клубов явно занижены. Одна логистика в Первой Лиге по самым скромным подсчётам потребует несколько десятков миллионов рублей, не считая уже всего остального. Даже для Второй лиги класса Б 20 миллионов рублей тоже слёзы. На содержание самого скромного футбольного автобуса с двумя водителями, а меньше по закону нельзя, с учётом минимальных поездок в год потребуется миллион - миллион двести, а что же тогда остаётся на зарплату с налогами персоналу и футболистам, на мячи, майки, трусы и гетры? Неужели на голом энтузиазме? Как говорится, свежо предание, да верится с трудом.
Болейте за своих. а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:27
Интересно какой это клуб... Щас дружно будем гадать
gmps79cvu8kw
gmps79cvu8kw
сегодня в 14:16
Кто же он, это оставшийся неизвестным гражданин Корейко из пердива?
xa3f5wqwq8tk
xa3f5wqwq8tk
сегодня в 14:08
Огласите пожалуйста и названия команд.
Гость
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