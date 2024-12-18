Бюджет самого богатого клуба Первой лиги составляет 2,55 миллиарда рублей

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сегодня, 14:05

Стало известно, что средний бюджет клуба Первой лиги составляет 831 миллион рублей. Во Второй лиге А — 206 миллионов рублей. Во Второй лиге Б 77 миллионов рублей.

Годовой бюджет самого богатого клуба Первой лиги — 2 миллиарда 550 миллионов рублей, а самый минимальный клубный бюджет составляет 157 миллионов рублей. Во Второй лиге А максимальный клубный бюджет — 442 миллиона рублей, а минимальный — 65 миллионов рублей. Во Второй лиге Б максимальный клубный бюджет — 200 миллионов рублей, минимальный — 20 миллионов рублей.