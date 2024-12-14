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Месси потерял в стоимости по данным Transfermarkt

сегодня, 18:47

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков МЛС.

Лидерами рейтинга являются полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рикард Пуч и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (по 20 млн евро). Цена испанца выросла на 5 млн, а аргентинец на такую же сумму потерял в стоимости. В первую десятку также входит российский хавбек «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, его показатели не изменились (10 млн).

Месси потерял в стоимости по данным Transfermarkt

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02 декабряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
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efyb8bjtr7ux
efyb8bjtr7ux
сегодня в 20:19
Снижение стоимости Лионеля Месси на 5 миллионов евро может показаться неожиданным, учитывая его статус одного из лучших игроков в истории футбола. Однако стоит помнить, что такие оценки зависят от множества факторов, включая возраст игрока, его текущую форму, уровень лиги, в которой он выступает, и многие другие аспекты.

Переход Месси в МЛС, безусловно, привлек большое внимание, но, возможно, эксперты считают, что его влияние на поле постепенно снижается. Тем не менее, его вклад в успех "Интер Майами" и популярность в лиге остаются высокими, что делает его одной из ключевых фигур американского футбола.

Рост стоимости Рикарда Пуча, напротив, свидетельствует о признании его прогресса и важности для своей команды. Молодые игроки часто демонстрируют резкий рост стоимости, так как их потенциал оценивается выше.

Алексей Миранчук, сохранивший свою оценку в 10 миллионов евро, продолжает стабильно выступать за "Атланту Юнайтед". Это говорит о том, что его уровень игры соответствует ожиданиям, и он остается важным игроком для своего клуба.
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 20:15
...одна подруга другой подруге на жизнь,на болячки жалуется! А та ей в ответ :" Это СБС"....А что это такое,спрашивает другая : " Старость,
Бл--ь,Старость...!" Доброго вечера...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 20:12
Сумма, конечно, условная. Месси всегда сам выбирал где играть.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:11
Это возраст. Роналду в 37,5 лет тоже 20 млн стоил.
112910415
112910415
сегодня в 19:35
такова жизнь ...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:23
....сейчас исключение из правил, подбодрю фанов Месси :
" ....мал золотник, да обесценился !!!" ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:55
Но сам . то Лионель вряд ли от этого обеднеет...)
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