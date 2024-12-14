Месси потерял в стоимости по данным Transfermarkt

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сегодня, 18:47

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков МЛС .

Лидерами рейтинга являются полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и нападающий «Интер Майами» (по 20 млн евро). Цена испанца выросла на 5 млн, а аргентинец на такую же сумму потерял в стоимости. В первую десятку также входит российский хавбек «Атланты Юнайтед» , его показатели не изменились (10 млн).