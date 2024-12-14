Месси потерял в стоимости по данным Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков МЛС.
Лидерами рейтинга являются полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рикард Пуч и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (по 20 млн евро). Цена испанца выросла на 5 млн, а аргентинец на такую же сумму потерял в стоимости. В первую десятку также входит российский хавбек «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, его показатели не изменились (10 млн).
Переход Месси в МЛС, безусловно, привлек большое внимание, но, возможно, эксперты считают, что его влияние на поле постепенно снижается. Тем не менее, его вклад в успех "Интер Майами" и популярность в лиге остаются высокими, что делает его одной из ключевых фигур американского футбола.
Рост стоимости Рикарда Пуча, напротив, свидетельствует о признании его прогресса и важности для своей команды. Молодые игроки часто демонстрируют резкий рост стоимости, так как их потенциал оценивается выше.
Алексей Миранчук, сохранивший свою оценку в 10 миллионов евро, продолжает стабильно выступать за "Атланту Юнайтед". Это говорит о том, что его уровень игры соответствует ожиданиям, и он остается важным игроком для своего клуба.
Переход Месси в МЛС, безусловно, привлек большое внимание, но, возможно, эксперты считают, что его влияние на поле постепенно снижается. Тем не менее, его вклад в успех "Интер Майами" и популярность в лиге остаются высокими, что делает его одной из ключевых фигур американского футбола.
Рост стоимости Рикарда Пуча, напротив, свидетельствует о признании его прогресса и важности для своей команды. Молодые игроки часто демонстрируют резкий рост стоимости, так как их потенциал оценивается выше.
Алексей Миранчук, сохранивший свою оценку в 10 миллионов евро, продолжает стабильно выступать за "Атланту Юнайтед". Это говорит о том, что его уровень игры соответствует ожиданиям, и он остается важным игроком для своего клуба.