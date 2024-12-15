Член правления «Твенте» об Угальде: «Забивные нападающие ценятся высоко»

Член правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос источника о том, верит ли он, что московский «Спартак» сможет продать нападающего за 80 млн евро — именно столько, как сообщалось, составляет опция выкупа для клубов из Европы.

Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива — устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости.

Достаточно ли его качества хороши, чтобы быть оценёнными в 80 млн? В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно — забивные нападающие всегда ценятся высоко. Обычно всё зависит только от того, насколько сильно клуб заинтересован в игроке.