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Член правления «Твенте» об Угальде: «Забивные нападающие ценятся высоко»

сегодня, 19:58

Член правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос источника о том, верит ли он, что московский «Спартак» сможет продать нападающего Манфреда Угальде за 80 млн евро — именно столько, как сообщалось, составляет опция выкупа для клубов из Европы.

Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива — устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости.

Достаточно ли его качества хороши, чтобы быть оценёнными в 80 млн? В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно — забивные нападающие всегда ценятся высоко. Обычно всё зависит только от того, насколько сильно клуб заинтересован в игроке.

Форвард перешёл из «Твенте» в «Спартак» в январе.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 20:55
Даже и за 40 будет проблематично его продать...
ABir
ABir
сегодня в 20:47
Во время Манфренд ушел из Твенте, теперь он более узнаваем и оценен
Capral
Capral
сегодня в 20:43
При всём Уважении к Спартаку и его болельщикам, но 80млн., Угальде не стоит. На сегодня, ему красная цена не больше 20млн. Надо учитывать уровень чемпионата в котором он играет. Если говорить о его резултативности, то и здесь, тоже много вопросов- кому забивал, как забивал и тд. Тюкавин в прошлом сезоне забил 15, и что, его можно продать за 80млн? Всё это разговоры обывательские...
mtj3c22kqnn6
mtj3c22kqnn6
сегодня в 20:37
А Спартак уже ищет покупателя,лишь бы денег сорвать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:36
На данный момент 80 млн за Угальде это много!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:33
Если Спартак продаст Угальде за 80 лямов то он разом покроет весь свой убыток за год который составил 68 млн евро. Амбициозный ценник, за такой Угальде надо бы провести на стабильно высоком уровне не пару матчей, а хотя бы пару сезонов. Пожелаем парню удачи, надеюсь у него получится, а главное надеюсь что в составе Спартака.
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y897brcx8qd8
сегодня в 20:06
Цены на футболистов зависят от множества факторов, включая интерес конкретных клубов. Установленная "Спартаком" сумма в 80 млн евро за Угальде может показаться высокой, но в современном футболе такие цифры не редкость. Всё будет зависеть от того, насколько успешен игрок и насколько сильно другие клубы заинтересованы в его приобретении.
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