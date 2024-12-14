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У ПСЖ худший трансферный баланс среди всех клубов

сегодня, 09:49

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал ежегодное исследование трансферного баланса футбольных клубов.

Баланс затрат/доходов от трансферов считается за последние десять сезонов. Доход от продаж собственных воспитанников в данном рейтинге не учитывается. В сумму трансфера включаются все бонусы, зафиксированные в соглашении.

Самый худший баланс доходов и расходов за последние 10 лет у ПСЖ: 646 млн евро убытка. Следом идут «Манчестер Юнайтед» (584), «Челси» (580), «Барселона» (368) и «Тоттенхэм» (311).

Среди российских клубов худший баланс у московского «Спартака» (68 млн евро убытка), «Краснодара» и «Зенита» (по 61 млн).

Больше всех заработал на трансферах «Лилль»: 384 млн евро дохода. За ним идут «Аякс» (289), «РБ Лейпциг» (288), франкфуртский «Айнтрахт» (243) и итальянская «Аталанта» (236).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:09
Ну ПСЖ в сложном чемпионате играет, поэтому у них такие траты большие. Да и в лч феерят каждый год))
shur
shur
сегодня в 09:53
...отдайте долг Мбаппе и баланс восстановится, к бабке не ходи!!!
Гость
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